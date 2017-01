Svensson om Brækhus: – Hun slipper ikke unna

Brækhus om UFC-sjefens Cyborg-kommentar: – Blir bare enda større

Cecilia Brækhus (35) er fortsatt optimist med tanke på å få til en boksekamp mot MMA-profilen Cris Cyborg (31) - til tross for at UFC-president Dana White garanterer at Cyborg skal møte Ronda Rousey (29) neste år.