Sauerland hevder Brækhus har fått «rekordbud» for Svensson-møte

Boksepromotor Nisse Sauerland hevder at Cecilia Brækhus (35) har fått tilbud om fem millioner kroner for å møte Klara Svensson (29) i Oslo i starten av 2017. Team Brækhus mener partene er langt unna hverandre.

– Vi ga henne et tilbud i forrige uke på fem millioner kroner for å takke ja til kampen, sier Nisse Sauerland til VG.

Brækhus har VM-beltene i de fire største forbundene, og det er WBC som har Svensson som førsteutfordrer til den norske boksedronningen etter at hun vant kampen mot svenskerivalen Mikaela Lauren i september. Det betyr i praksis at Brækhus mister WBC-tittelen dersom hun ikke møter Svensson.

– Det må bli enighet før 11. november, hvis ikke går kampen til «purse bid», sier Sauerland.

Det betyr at hvem som helst kan legge inn et tilbud om å arrangere oppgjøret, og den med høyest bud får tilslaget.

Det angivelige tilbudet på fem millioner er langt høyere enn det Sauerland i sin tid tilbød amerikanske Holly Holm for å møte Brækhus.

Etter det VG erfarer satt Brækhus igjen med et sted mellom åtte og ti millioner kroner etter sin siste kamp. Alle tallene er for øvrig ikke helt klare, men det spørs om fem millioner fra Sauerland er særlig fristende selv om sponsor- og TV-inntekter kommer i tillegg.

– Vi arrangerer gladelig stevnet, eller er med som delarrangør. Det eneste vi vil er å få kampen i orden, sier Sauerland.

– Det vil overraske meg om hun ikke takker ja til Svensson-møtet. Hun har ikke hatt for vane å styre unna kamper tidligere, sier han med en taktisk undertone.

Brækhus vil ikke kommentere



Brækhus ønsker ikke å kommentere tilbudet fra Sauerland. Hennes advokat Morten Andreassen, som styrer forhandlingene, mener det er svært lite sannsynlig at Team Sauerland blir med som arrangør.

SITTER MED GODE KORT PÅ HÅNDEN: Cecilia Brækhus, her avbildet dagen etter seieren mot Anne Sophie Mathis, trenger ikke å bekymre seg for voldsomt dalende inntekter når neste kamp skal arrangeres. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Jeg vil ikke kommentere Sauerlands påstand om budet fem millioner, men i utgangspunktet er det slik at mesteren arrangerer kampen. Foreløpig har så vidt meg bekjent ikke Sauerland tillatelse til å arrangere kamp i Norge. Det tok oss halvannet år å få det til, og en ny kamp krever en ny søknadsprosess. Det er litt vanskelig nå ettersom det ikke er oppnevnt en ny knockoutnemnd, sier Andreassen til VG.

– Jeg anser det som helt usannsynlig at Sauerland skal arrangere kamp i Norge i 2017. Teknisk er det mulig i Sverige, men det er vi som må styre dette, legger Andreassen til.

– Uansett har Cecilia en langt bedre merittliste enn Svensson, og det skal også gjenspeile betingelsene. Vi håper at vi kan få til en kamp i februar, men foreløpig er det lite som tyder på at det går i orden. Det er veldig aktuelt å ta en kamp imellom og møte Svensson nærmere sommeren, sier Andreassen.

Både Brækhus og Sauerland har en TV-avtale med Viasat, noe som kan være et viktig element både i forhandlingene og ikke minst søknadsprosessen om å få arrangere stevne i Norge.

Anspent forhold



Forholdet mellom Sauerland og Brækhus er ikke det beste etter at den norske profilen avsluttet samarbeidet i 2015. Da hadde det lenge vært anspent mellom partene etter at Sauerland hadde hatt ansvaret for Brækhus' proffkarriere siden 2008.

Nå er Brækhus sin egen promotor, men samarbeider tett med Vladimir Klitsjkos «K2 Promotions» – det tyskbaserte selskapet som er erkefienden til Sauerland.

Brækhus trakk hele 10.000 tilskuere til Oslo Spektrum 1. oktober i det som var det første boksestevnet med proffkamper siden 1981.

DEN SVENSKE PRINSESSEN: Klara «Swedish Princess» Svensson kommer etter all sannsynlighet til å møte Cecilia Brækhus. Spørsmålet er når og hvor. Foto: KGZ Fougstedt

Vil ha kampen i Oslo



Selv har Brækhus antydet at hun kan tenke seg å bokse i hjembyen Bergen, mens Svensson var med på å trekke 2500 tilskuere til kampen mot Lauren i Stockholm.

– Hvor foretrekker dere at kampen mellom Brækhus og Svensson går?

– Vi vil at hun skal møte Svensson i Oslo. Det var et veldig bra tilskuertall der sist, og det er et opplagt ønske om boksing i Oslo. Jeg tror Klara mot Cecilia definitivt vil være en bedre publikumskamp også, sier Sauerland som selvfølgelig fikk med seg at Brækhus vant på knockout mot Anne Sophie Mathis i andre runde.

Da satt Svensson ringside, og gjorde det klart at hun ville være neste utfordrer for Brækhus som har 29 seirer av like mange mulige i karrieren. Svensson står med 17 seirer og ett tap.

Brækhus har selv gjort det klart at hun «ikke kommer unna» et møte med Svensson. Hun har flere ganger hevdet at den svenske 29-åringen ikke er i nærheten av hennes eget nivå, og at hun kan slå henne med én arm.