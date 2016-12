Nærmer seg svenskeduell for Brækhus i Oslo Spektrum

Etter det VG erfarer blir det sannsynligvis kamp mellom Cecilia Brækhus (35) og Klara Svensson (29) i Oslo Spektrum 28. januar.

– Det er ikke noe som kan bekreftes fra oss, og vi er arrangør av neste kamp Cecilia skal bokse. Hvem neste motstander er, hvilken dato eller undercards er per i dag ikke avgjort, skriver advokat Morten Andreassen i Team Brækhus i en SMS til VG.

ETT TAP: Klara Svensson har ett tap på 18 kamper i karrieren. Her er hun i aksjon mot Marie Rieder i 2014, en kamp hun vant på poeng. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Men VG har flere kilder på at det aller meste skal være klart for at Brækhus går sin andre kamp på hjemmebane 28. januar - nesten fire måneder etter at hun knuste Anne Sophie Mathis på knockout i andre runde foran 10.000 tilskuere.

Brækhus om VG-fotografens blinkskudd: – Oppsummerer hele kvelden

Planen er også at Tim-Robin Lihaug (24) og Kai Robin Havnaa (27) får kamper på det samme stevnet.

Forhandlingene mellom Team Brækhus og Team Sauerland, som representerer Svensson, skal ha vært lange og problematiske. Brækhus har selv ytret ønske om å slippe en kamp mot Svensson fordi hun ikke anser henne som en særlig stor utfordring.

– Off, Klara står litt i veien nå, altså. Hun gjør det. Men hun er førsteutfordrer. Må jeg møte henne, så må jeg møte henne, sa Brækhus etter oppgjøret mot Mathis.

Men partene er nødt til å komme til enighet ettersom Svensson er plukket ut som førsteutfordrer av forbundet WBC. Brækhus risikerer miste beltet dersom det ikke blir kamp.



Artikkelen fortsetter under bildet.



PÅ VEI TIL OSLO: Om i underkant av to måneder kan Klara Svensson stå i ringen mot Cecilia Brækhus - hvis de siste forhandlingene går i orden. Foto: KGZ Fougstedt



Nekter å kommentere



For en måned siden hevdet Nisse Sauerland at Bærkhus hadde blitt tilbudt fem millioner kroner for å møte Svensson. Nå er han mer ordknapp:

– Dette har jeg ingen kommentar til, sier Nisse Sauerland til VG.

Han var som kjent promotor for Brækhus tidligere, men har nå ansvaret for Svensson som slo teamkollega Mikaela Lauren i et helsvensk oppgjør i Stockholm i september. Svensson satt ringside da Brækhus bokset mot Mathis, og sa til VG etterpå at hun var imponert over den norske stjernen.

– Er du fortsatt sikker på at du kan matche Cecilia Brækhus?

– Ja, det er jeg faktisk - utrolig sikker på det. Jeg har en helt annen stil og en helt annen gameplan, sa Svensson.

Nå får hun trolig sjansen til nettopp det. Det skal også være konkrete planer om at de norske Sauerland-bokserne Tim-Robin Lihaig og Kai Robin Havnaa skal i aksjon på det samme stevnet. Det samme gjelder Kevin Melhus som gjorde sin proffdebut i Oslo Spektrum.

VG har også vært i kontakt med Stian Aune Kleppo i MTG/Viasat, som har TV-rettighetene til Brækhus-kampene og i tillegg en samarbeidsavtale med Sauerland. Han ønsker heller ikke å kommentere saken.