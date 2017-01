Mangler godkjenning til Brækhus-stevnet i januar: – Uproblematisk

Det er solgt flere tusen billetter til kampen der Cecilia Brækhus (35) forsvarer VM-titlene sine mot svenske Klara Svensson (29), men First Lady Promotion har foreløpig ikke søkt om å få stevnet godkjent.

Advokat Morten Justad Johnsen som er utnevnt til ny leder i «Godkjenningsnemda», og han bekrefter overfor VG at det ikke er kommet noen søknad:

– Jeg har blitt informert på telefon av folkene rundt Brækhus om stevnet 28. januar og lest om det i avisene. Vi har ikke mottatt noen søknad ennå, men vi venter jo på det, sier Justad Johnsen.

NØKKELMANN: Advokat Morten Andreassen (t.h.) var hovedansvarlig for søknadsprosessen da Cecilia Brækhus fikk bokse i Norge. Han er helt sikker på at stevnet 28. januar også blir godkjent. Her fra en pressekonferanse i 2015. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

Stevnet som har fått navnet «The NordicRumble» ble annonsert 13. desember. Brækhus skal forsvare VM-titlene sine mot svenske Svensson, og billettene koster fra 590 til 3990 kroner.

Kampen skal sendes på betalingsplatformen Viaplay Fighting, og koster 299 kroner. Etter planen skal også Tim-Robin Lihaug, Kai Robin Havnaa, Alexander Hagen og Kevin Melhus i aksjon i Oslo Spektrum.

– Vi er akkurat samme arrangør som sist, den eneste forskjellen er et vellykket arrangement, så tror jeg på lik linje med nemda at dette er uproblematisk, sier advokat Morten Andreassen i Team Brækhus til VG.

Han er også styreleder i First Lady Promotion som arrangerer stevnet 28. januar - i samarbeid med Team Sauerland som representerer Svensson.

Det er solgt flere tusen billetter til stevnet som har en total kapasitet på i overkant av 10.000 plasser. Andreassen understreker at de som har kjøpt billett kan føle seg trygge på at arrangementet går som planlagt.

– Ved første stevne leverte vi stevnesøknaden 20 dager før. Vi har signalisert denne gangen at det vil komme enda tidligere, allerede i starten av januar, sier Andreassen.

– Ikke godkjent for noe som helst



Han mener det er helt uten dramatikk at den endelige søknaden ikke er sendt inn – under en måned før bokserne etter planen skal gå i ringen.

– Den delen av søknaden som gjenstår er bare selve stevnesøknaden, vi er allerede godkjent som arrangør, sier Andreassen.

Justad Johansen avviser at First Lady Promotion allerede er godkjent som arrangør:

– De fikk i sin tid godkjent ett stevne, og nå er de ikke godkjent for noe som helst. Det er status. Men de har gjennomgått en lang og god prosess opp mot det første stevnet, så jeg vil tro at en ny søknad vil bygge mye på den gamle, sier Justad Johnsen.

– Vi hadde ved forrige runde en dialog med nemda om dette da vi opprinnelig planla å søke for tre arrangementer, svarer Andreassen på Justad Johansens utspill om at «de er ikke er godkjent for noe som helst».

Må søkes på nytt



– De fikk bare godkjent for det ene stevnet, så det er klart at det må søkes på nytt nå, sier advokat Niels Kiær til VG.

Han var leder i «Godkjenningsnemda» eller «knockoutnemda» som behandlet søknaden i 2016 som til slutt gikk igjennom. Da hadde lovverket blitt gjort om, og den såkalte knockoutloven blitt endret slik at det ble lettere å få arrangert boksestevne i Norge. Det var likevel en svært tidkrevende prosess å få godkjent det første boksestevnet i Norge på 35 år.

FEIRET HJEMKOMSTEN: Statsminister Erna Solberg ble med Cecilia Brækhus oppe i ringen etter seieren mot Anne Sophie Mathis 1. oktober. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Vi har fått erfaring fra første arrangement som gjør at vi jobber raskere. I tillegg har også hele teamet vårt fått bedre erfaring slik at kvaliteten på selve søknaden er enda bedre. Vi er derfor helt sikre på at «Godkjenningsnemda» skal få enda bedre beslutningsgrunnlag denne gangen, slik at en tillatelse vil foreligge enda raskere enn forrige gang, sier Andreassen og legger til følgende formulering for å beskrive hvor stor sannsynlighet det er for at alt går i orden:

– Selv om sønnen din ikke har fått brev om bekreftelse på skoleplass når han er fem, så er det allikevel rimelig sikkert at han skal begynne i første klasse når han blir seks.

PS! Bare noen dager før Brækhus gikk i bokseringen mot Anne Sophie Mathis 1. oktober trakk hele nemda seg fra sine verv i protest. Nemndas medlemmer skrev i et brev at de «ikkefinner det mulig å fortsette i sine verv så lenge knockout-forskriften ikkebidrar til å ivareta utøvers sikkerhet på en bedre måte». Kiær ønsker ikke å utdype overfor VG hvorfor den tidligere nemda valgte å gå av.