Karrieren til Brækhus kan være over om to kamper

KRAGERØ (VG) En eventyrlig boksekarriere går mot slutten. Derfor er det ekstra stas for Cecilia Brækhus (35) å se 17 jenter på treningsleiren Camp Brækhus.

Brækhus står avslappet og ser på mens 17 jenter i alderen 12 til 28 år blir trent av Ole «Lukkøye» Klemetsen ute på Kragerø Resort tirsdag. Det er sol. Brækhus stråler også.

– Helt ubeskrivelig. Jeg blir så stolt. Jeg holder på å sprekke, sier Brækhus til VG.

Camp Brækhus er boksedronningens initiativ. Jentene som får være med, betaler ingenting annet enn transport for å komme seg til og fra Kragerø. Brækhus, Bokseforbundet, sponsorer og stedet campen holdes er gått sammen for å tilby jentene fire dager med Brækhus.

– Dette er ikke en rekrutteringsleir. Jeg vil skape et team og motivasjon – en gruppe jenter som satser sammen mot toppen, sier Brækhus.

Arvtager



Jentene på campen skal ta pushups. Klemetsen ber dem telle høyt. Han vil at de skal telle høyere. Så er det situps og andre mageøvelser. Brækhus står i solen og ser på og smiler.



Hun ser et par jenter med talent også. Og siden hennes karriere begynner å nærme seg slutten, så trenger Bokse-Norge en arvtager.

– Jeg tror vi kan få se om par år at noen tar litt medaljer. Om vi sier at det kommer noen jenter i løpet av ett-to år. Så får jeg holde på så lenge da, sier Brækhus.

Hun har oppnådd alt som bokser. Hun er verdensmester i alle de fem bokseforbundene. Og hun har fått bokse i Norge. Derfor er det bare to ting hun helt sikkert skal gjøre før karrieren er over.

– Det har vært helt fantastisk å bokse i Norge. Vi har tre stevner bak oss nå som var magiske. Så det har jeg iallfall lyst til å oppleve en gang til, og nå er det kamp i oktober i Stokke. Vi har sterke krefter bak oss som skal lage et stort show. Det er jeg spent på, sier Brækhus til VG og legger til:

– Og så må jeg ha en kamp i USA før jeg legger opp. Det må smelle skikkelig der borte. Så det er to ting jeg skal gjøre.

Både Claressa Shields og Cristiane «Cyborg» Justino har vært nevnt som mulige motstandere for en kamp i Las Vegas. I juni skrev VG at Layla McCarter ligger best an til å bli motstander i USA.



Måtte tørke noen tårer



Brækhus forteller at noen av jentene på campen har fått seg en «på tygga» under sparring.

– Boksing er ikke for alle. Det er litt eventyrlystne. Om de ikke vil sparre, så kan de trene boksing på mange måter, for å bli sterkere, for kondisjon, for bedre selvtillit – det går helt fint, sier Brækhus og fortsetter:

– Dette er boksing, av og til kan det gjøre litt vondt. Vi hadde sparring i går, for noen av jentene var det litt tøft, så noen måtte tørker noen tårer. Men det går bra. Det er boksing, man kan ikke unngå få seg en smell. Det tåler disse jentene.

På campen har det vært trening, foredrag om kosthold, foredrag om mental styrke ved Anja Hammerseng-Edin og svømmetrening med Lavrans Solli. Da hun var ung og lovende, hadde Brækhus selv aldri tilbud om noen camp som denne.

– Det er ikke nødvendig at de som kommer etter meg skal ha det like tøft. Nå har jeg mulighet til å bruke navnet mitt, sier Brækhus fornøyd.