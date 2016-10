«Hvis det er en av bokserne som blir knocket, så er det Cecilia»

OSLO PLAZA (VG) Cecilia Brækhus (35) og Anne Sophie Mathis (39) er verdens to klart beste aktive kvinneboksere. Her er ekspertenes dom over de to.

Cecilia Brækhus: * Født: 28. september 1981. * Høyde: 171 cm. * Proffbokser siden januar 2007. * Er ubeseiret på 28 kamper - syv seirer på knockout. * Har fem tittelbelter - deriblant alle «de fire store» fra forbundene, WBA, WBO, WBC og IBF. * Bokser for første gang på hjemmebane i Norge etter å ha gått kamper i Sveits, Belgia, Tyskland, Danmark, USA og Finland.

I går ettermiddag veide Brækhus inn til 66,6 kilo i Oslo Spektrum. Vekta til Mathis stoppet på 66,3 kilo. De to bokserne var meget fokuserte under seansen, og Brækhus virket selvsikker da hun tok en prat med VG etterpå.

– Det blir helt kanon! Mathis er i toppform, og jeg er i form. Vi har 10.000 tilskuere her, og det kommer til å smelle ganske bra, sa Brækhus før kampen som har fått navnet «The Homecoming».

Anne Sophie Mathis * Født: 13. juni 1977 i Frankrike. * Høyde: 180 cm * Ble proffbokser i 1995 og gikk to kamper (ett tap) før hun var borte fra ringen i åtte år. * Gjorde comeback i 2003, og har vunnet 27 av sine 31 proffkamper. Hele 23 av seirene er knockout. * Har hatt flere VM-belter i super lettvekt, weltervekt og super weltervekt.

Det er det første proffstevnet i Norge siden 1981, og interessen er enorm når Brækhus forsvarer alle sine VM-belter foran et norsk publikum.

– Hva slags inntrykk fikk du av Mathis oppe på podiet?

– Hun er i form, og jeg hadde ikke ventet noe annet. Dette blir ikke enkelt, men det er jo derfor jeg har hentet henne inn. Hun er den eneste som kunne vært en verdig motstander på et sånt arrangement som dette.

– Det var et intenst blikk der fra begge to...

– Hehe, det blir moro dette!

– Jevn kamp

KLARE TIL KAMP: Anne Sophie Mathis og Cecilia Brækhus poserer foran kamera etter innveiingen i går. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Jeg ser for meg at det kommer til å bli en jevn kamp, at Cecilia holder hodet kaldt og bokser taktisk og teknisk på høyt nivå slik hun pleier. Da tar hun seiere på poeng, sier Fam Camilla Elgan som skal følge kampen i TV3s studio i kveld.

Hun har selv en solid amatørbakgrunn, men pådro seg en kneskade i 2014 og har ikke konkurrert siden.

Elgan og fem andre meget boksekyndige personer har gitt fra 1 til 10 poeng til Brækhus og Mathis i ti forskjellige kategorier. Totalt sett kommer Brækhus ut med et solid snitt på 8,56, mens Mathis har 8,22. Den største fordelen til Mathis er ifølge ekspertene knockoutkraften der hun får et snitt på 9, mens Brækhus «bare» får 6.

– Hvis det er en av bokserne som blir knocket, så er det Cecilia. Det er en del av gamet, men jeg tror ikke det skjer, sier Elgan.

Max Mankowitz trente Brækhus til EM-sølv, EM-gull og VM-sølv som amatør, og har sett sin tidligere elev på trening de siste dagene. Han advarer Mathis:

– Cecilia har fått mye større kraft i slagene sine nå. Han står mye bedre på bena og har skikkelig «trøkk». Det ser veldig bra ut.

Likevel er tallenes tale klar; Mathis har 23 knockoutseirer av 27 mulige, mens Brækhus har syv av 28.

Større rekkevidde

Mathis er med sine 180 centimeter ni centimeter høyere enn Brækhus, og har i alle fall på papiret en bedre rekkevidde.

– Den forskjellen burde Mathis hatt en stor fordel av, men av det jeg har sett har hun ikke vært så flink til å utnytte rekkevidden. Hun er en «spoiler» som går rett på, mens Cecilia har teknikken, mener Elgan.

Brækhus vant på poeng da hun møtte Mathis i Frederikshavnfor fire år siden. Den gang satt Erik Nilsen ringside som VGs bokseekspert. Nå er han generalsekretær i Norges bokseforbund, og han mener det viktigste for Brækhus å holde ut de første rundene.

– Mathis holder vel koken i syv runder. Det gjorde hun i den første kampen, og så stoppet det opp litt. Det koster mye for en knockoutbokser som legger så mye kraft i slagene sine. Cecilia må komme seg på innsiden, slik at Mathis ikke får strukket ut sin lange venstre og høyre, mener Nilsen som vurderer Brækhus til karakteren 10 i kategoriene fysikk, utholdenhet, erfaring, tåleevne, mentalt, teknikk og taktikk.