Brækhus-sykdom slo Proff-Melhus økonomisk knockout

Cecilia Brækhus (35) sykdom og utsettelsen av «The Nordic Rumble» ble kostbar for Kevin Melhus (27). Proffbokseren har ikke penger til å trene en ekstra måned og har måttet trekke seg fra sin andre proffkamp Brækhus-stevnet i Spektrum 24. februar.

– Den ble for dyr for meg, svarer Kevin Melhus på spørsmål om utsettelsen av Brækhus-stevnet i Oslo Spektrum ble avgjørende for at han ble tvunget til å kaste inn håndkleet.

Kevin Melhus ble den første proffbokseren til å gå i ringen i Norge etter at forbudet mot proffboksing fra 1981 ble opphevet. 1. oktober i fjor slo han tyske Christian Dulz knockout i 2. runde, med statsminister Erna Solberg og kulturminister Linda Hofstad Helleland ringside under stevnet der Cecilia Brækhus tittelkamp mot franske Anne Sophie Mathis var hovedattraksjonen.

Influensalignende sykdom



EN FEIL: Kevin Melhus sto til venstre for Cecilia Brækhus da bokserne til hennes neste proffstevne i Oslo ble presentert før jul. Helt til venstre Aleksander Hagen, til høyre Tim-Robin Lihaug og Kai Robin Havnaa. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

Kevin Melhus har kontrakt med Cecilia Brækhus promotionselskap First Lady Promotion.

I henhold til stevneplanen for «The Nordic Rumble» i Spektrum 28. januar skulle han gått sin andre proffkamp foran hovedkampen Cecilia Brækhus-Klara Svensson.

En uke før ble imidlertid stevnet utsatt fordi Brækhus var rammet av en «influensalignende sykdom». Det ble et hardt slag for Melhus.

– Jeg hadde ingen sponsorinntekter frem til 24. februar. Derfor lot det seg ikke gjøre. Jeg får dekket utgifter til sparring og trening inntil en viss sum, pluss kamphonorar. Det er det promotoren dekker (First Lady Promotion), forteller Kevin Melhus til VG.

– Men det er ikke nok til å dekke mine utgifter. Det krever sponsorinntekter eller at man har et vanlig arbeid ved siden av. Jeg har valgt ikke å arbeide. Jeg har heller ikke hatt en egen sponsormanager. Alt det har ligget på meg. Da stevnet ble utsatt var det ikke mulig for meg å strekke det lenger, sier Kevin Melhus.

– Ikke arbeidsgiver



Advokat Morten Andreassen i advokatfirmaet Elden er daglig leder i First Lady Promotion.

Han mener at Kevin Melhus har hatt ganske gode betingelser som proffbokser tilknyttet promotorselskapet, men understreker at Melhus i denne sammenhengen er selvstendig næringsdrivende og dermed har ansvar for at inntekter står i forhold til utgifter.

– First Lady er ikke Melhus sin arbeidsgiver. Han bokser mot et honorar, sier Morten Andreassen til VG.

First Lady Promotion har ikke noe ansvar overfor Melhus utover det kontraktfestede: Trening og sparringutgifter inntil en viss sum betalt, samt kamphonorar.

(Saken fortsetter under intervjuet med Melhus etter proffdebuten i Spektrum 1. oktober)

– Kevin Melhus sier at motivasjon er årsaken til at han trekker seg. Det er ikke vårt ønske å ha boksere som ikke er motivert i ringen. Det har med sikkerheten til bokseren å gjøre, sier Morten Andreassen.

Kevin Melhus tilføyer at alt gikk «veldig på skinner» frem til proffdebuten 1. oktober. I forbindelse med fight nummer to ble det «usikkerhet rundt kampen» (en tiltenkt motstander trakk seg, ifølge Melhus).

– Lån må betjenes



– Man skulle tro at suksessen i proffdebuten ville gi grunnlag for ytterligere suksess?

– Ja, den var veldig bra. Men i kulissene er det mye som skal falle på plass. Selv om kostnadene ikke er enorme, har jeg så å si ikke hatt inntekter. Det økonomiske har gått i minus hver måned. Etter å ha satset i to-tre år har jeg lån og gjeld som må betjenes, i tillegg til vanlige utgifter som alle har, svarer Kevin Melhus.