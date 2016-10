Brækhus: Skal holde MMA-Cyborg varm

THE THIEF (VG) Cecilia Brækhus (35) vil gjennomføre en medieturné i USA før jul for å holde drømmekampen mot MMA-monsteret Cris Cyborg (31) «varm» til over den neste tittelkampen mot svenske Klara Svensson (28).

Det forteller Norges boksedronning til VG i resepsjonen på Petter Stordalens eksklusive Oslo-hotell mandag formiddag.

MONSTERET: Cris Cyborg fra Brasil. Bildet er fra 23. september. Foto: Eraldo Peres , AP

– Det blir Svensson i neste kamp. Vi skal starte forhandlinger med Sauerland nå, for å få neste kamp i Norge på nyåret. I Bergen. Jeg regner med at Sauerland ikke vil krangle om det.

– Jeg tror det skal gå greit. Det er sikkert litt såre følelser. Men når de innser hva vi kan gjøre, er det bedre enn å bokse i en halvtom arena i Malmö, sier Cecilia Brækhus til VG.

– Skal vi absolutt snakke om penger, er det ikke i Sverige de ligger, tilføyer hun.

UFC-interesser



Bakteppet er dette:

Cecilia Brækhus bokset tidligere for promotor og promotionselskapet Sauerland som har base i Tyskland. Nå har hun sin egen «stall», First Lady Promotion. First Lady er artistnavnet hun fikk som Sauerland-bokser.

Klara Svensson, fra Malmö, er i stallen til Sauerland, mens Brækhus samarbeider med Vladimir Klitsjkos K2 Promotion.

IMG er også inne i bildet. Det amerikanske promotorselskapet har interesser i Brækhus i form av en representasjonsavtale, sammen med Valdimir Klitsjkos K2.

IMG var nylig med på et oppkjøp av MMA-selskapet UFC, og slik har det seg at Brækhus mot den brasilianske MMA-stjernen Cris Cyborg, bosatt i San Diego, kan bli neste oppgjør for Brækhus i ringen.

Eller buret, som er rammen for MMA-fightene.

Zuccas hjemmebane



– Hypen rundt Cyborg ble veldig stor. Den ble lagt merke til, sier Cecilia Brækhus om snakket rundt «den neste kampen» – Brækhus vs Cyborg – umiddelbart etter at hun hadde slått ut Anne Sophie Mathis (39) forrige lørdag i Oslo Spektrum.

Cris Cyborg bærer blant andre kallenavnet Monsteret.

– Jeg vil dra til Statene (USA) på en presserunde i desember for å holde den kampen varm, røper hun.

Dato for avreise er 10. desember.

RETT VENSTRE: Cecilia Brækhus ekspederte franske Anne Sophie Mathis kjapt i Oslo Spektrum 1. oktober. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Presse og promoteringsrunden er tenkt timet med Gennadij Golovkins (34) neste tittelkamp, antagelig i Madison Square Garden eller Barclay Centre i New York. Kasakhstaneren, som er i ukrainske Klitsjkos K2-portefølje, er ubeseiret etter 36 kamper i ringen.

Cecilia Brækhus forteller at «planen» er at hun og Cris Cyborg skal sitte ringside når Golovkin entrer ringen i Mats Zuccarellos hjemmearena på Manhattan eller i Brooklyn-hallen der basketballaget Brooklyn Nets og hockeylaget New York Islanders holder til.

– Svensson er en vinn-vinn kamp for boksefans. Det er ingen vits å bruke energi for å få vekk den kampen, svarer Cecilia Brækhus på spørsmål om det kunne være aktuelt å ofre ett av fem mesterbelter for å slippe å gå i ringen mot svensken.

– Rystet av Mathis



Hun ser det ikke som noe problem at medlemmene i den såkalte knockoutnemnda har trukket seg, og at det dermed ikke fins en instans som kan godkjenne et nytt boksestevne i Norge.

– Nei, det skal en ny knockoutnemnd inn. Jeg håper det kommer en mer balansert nemnd. Den forrige var imot proffboksing. Det er grunnen til at den trakk seg, sier Cecilia Brækhus.

– Var Anne Sophie Mathis dårlig forberedt?

– Nei, ikke i det hele tatt. Jeg så ryggen hennes under innveiingen og tenkte «shit» (hun er godt trent). Hun rystet meg faktisk i første runde. Eller, hun traff meg med et par veldig harde slag. En annen jente ville fått problemer. Hun er fortsatt den bokseren som slår hardest, svarer Cecilia Brækhus.