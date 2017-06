Brækhus «skal» bokse i Las Vegas: – Det må skje før jeg legger opp

BERGEN (VG) Cecilia Brækhus (35) vet at karrieren nærmer seg slutten. Etter at den ubeseirede boksedronningen hadde tatt sin 31. seier, mot Erica Anabella Farias (32), retter hun blikket for alvor mot USA.

– Jeg kjenner at det må skje før jeg legger opp, sier hun til VG.

Hun snakker om at hun virkelig har bestemt seg for å bokse i USA, aller helst Las Vegas, før det er over. Og Brækhus har så langt pleid å få det som hun vil. Til slutt.

Etter det VG erfarer blir det trolig en fjerde kamp i Norge til høsten, men Brækhus trenger nye mål for å holde motivasjonen oppe. En stor kamp i USA er utvilsomt motiverende.

Da hun ble intervjuet oppe i ringen etter poengseieren mot Farias foran 7500 bergensere, så lanserte Brækhus selv Las Vegas. Og responsen fra fansen på Koengen var entusiastisk.

– Du nevnte selv Las Vegas oppe i ringen. Er det Cyborg, er det Claressa Shields – eller kan du komme med aktuelle navn?

– De mest interessante er Cyborg, Shields og Layla McCarter. Det har pågått en dialog en stund nå, men dette er litt annerledes. Man kan ikke bare reise til USA og si «vi vil bokse her», forklarer Brækhus.

Hun har for øvrig bokset i USA før, men det var på undercardet til Team Sauerland-bokser Arthur Abraham i VM-kampen mot Edison Miranda i Hollywood i 2008. Da vant hun på poeng mot Nicole Woods.

Nå er det «større fisk» som gjelder for verdens antatt beste kvinnebokser. Shields har nettopp blitt proff etter at hun som 21-åring sikret seg sitt andre OL-gull i Rio i fjor høst. Hun er et stort navn i USA, og har allerede gått hovedkampen på et TV-sendt stevne. Det er ikke hverdagskost, for kvinneboksing har hatt problemer med å nå frem i «boksingens hjemland».

– Dobbelt OL-mester Claressa Shields – er det ønskemotstanderen?

– Alle de tre er egentlig veldig interessante, og vi har K2 Promotions som har jobbet der borte med dette lenge. Nå ser det ut til at de begynner å få en god dialog, sier Brækhus.

Vekt- og boksemessig er McCarter trolig den mest aktuelle, og 38-åringen har nylig signert en promotoravtale med ikke ubetydelige Floyd Mayweather.

Cyborg har vært omtalt tidligere, og er altså en brasiliansk MMA-utøver som sliter med å få kamper i UFC. Det aller største problemet med Shields er at hun bokser i super mellomvekt – tre klasser over Brækhus. De må i så fall møtes et eller annet sted på halvveien.

Men før det kommer en avklaring, så skal Brækhus ha et avbrekk etter den emosjonelle hjemkomsten i Bergen fredag kveld.

– Nå skal jeg ha en ferie, og så setter vi oss ned og legger planene videre, sier 35-åringen.