Brækhus sin drømmemotstander frikjent for doping

Cecilia Brækhus (35) kan få sjansen til å møte MMA-stjernen Cris Cyborg (31) etter tittelkampen mot svenske Klara Svensson (29) i Oslo kommende fredag.

Brasilianske Cyborg er nemlig ikke lenger mistenkt for å ha brutt dopingreglene.

Det skriver MMA Fighting i en sak publisert natt til lørdag norsk tid.

– Jeg er veldig glad for at USADA (USAs antidopingbyrå) tok seg god tid til å vurdere min TUE-søknad (fritak fra dopingreglene), og er enig i at min bruk av et reseptbelagt middel er tillatt medisinsk, skriver Cris Cyborg i en pressemelding.

Cristiane «Cris Cyborg» Justino * Alder: 31 * Nasjonalitet: Brasiliansk - innvilget amerikansk statsborgerskap i desember. * Høyde: 173 cm. * Tidligere kickbokser, thaibokser og jiu-jitsu-utøver. * MMA-statistikk som proff: 19 kamper, 17 seirer (15 på knockout) og ett tap. * Knuste svenske Lina Länsberg på knockout i andre runde i UFC-oppgjøret i Brasilia 24. september.

Anabole steroider



Cyborg, som for to måneder siden ble amerikansk statsborger, tilføyer at hun vil være tilbake i oktagonet (buret der MMA-kampene avvikles) så snart som mulig.

– Slik at jeg kan bevise at jeg er den beste MMA-fighteren alle vektklasser tatt i betraktning, skriver Cyborg.

Hun har ikke tapt én kamp siden proffdebuten for 12 år siden og det er ventet at hun kommer til å møte UFCs nye mester, Germaine de Randamie, i løpet av kort tid.

Cris Cyborg, som for seks år siden testet positivt for anabole steroider, avla en positiv prøve på et vanndrivende middel 5. desember i fjor. Prøven for drøyt to måneder siden ble avlagt utenfor konkurranse.

Nå har imidlertid USAs antidopingbyrå USADA valgt ikke å anmelde Cris Cyborg for brudd på dopingreglementet. De amerikanske dopingjegerne fester lit til hennes forklaring om at det forbudte stoffet ble brukt i medisinsk sammenheng.

Ikke prestasjonsfremmende



Cris Cyborg skal ha brukt det vanndrivende middelet etter anbefaling fra lege. Årsaken er at hun gikk ned mange kilo foran en MMA-kamp mot svenske Lena Länsberg 24. september. En kamp Cyborg vant på teknisk knockout i andre runde.

AMERIKANSK STATSBORGER: Brazilianske Cris «Cyborg» Justino avla ed for å bli amerikansk statsborger 13. desember i fjor. Foto: Damian Dovarganes , AP

Vanndrivende stoffer er tradisjonelt sett brukt for å skjule andre dopingmidler.

Hun ble suspendert 22. desember. Nå er suspensjonen annullert. Cyborg er innvilget unntak, såkalt TUE, fra før hun avla positiv prøve. Fordi hun altså har kunnet sannsynliggjøre og overbevise USADA om at det vanndrivende middelet ikke ble brukt i prestasjonsfremmende øymed.

– Drømmen er Cyborg



– Dersom hun blir dømt er det selvfølgelig helt uaktuelt med kamp, sa Cecilia Brækhus til VG da Cyborgs suspensjon ble kjent rett før jul.

Hun siktet til en mulig fight mot Cyborg. Et oppgjør hun tidligere har uttalt ville være mer attraktivt enn en kamp mot Klara Svensson.

Allerede oppe i ringen etter seieren mot Anne Sophie Mathis i Oslo Spektrum 2. oktober i fjor antydet Brækhus at Cyborg var hennes ønskemotstander.

– Jeg har jo gitt uttrykk for at en megafight mot Cyborg er drømmen, men må jeg rydde Klara av veien først, får det bare bli sånn. En norsk-svensk duell er alltid morsomt, men drømmen er Cyborg og det blir stort, sa Brækhus til VG den gangen.