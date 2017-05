Promotorselskapet til Cecilia Brækhus (35) har etter det VG erfarer tjent nærmere 15 millioner kroner på de to boksestevnene i Norge, og nye millioner renner inn når hun bokser i Bergen om en snau måned.

Cecilia Brækhus: * Født: 28. september 1981. * Høyde: 171 cm * Proffbokser siden januar 2007. * Er ubeseiret i sine 30 proffkamper – åtte seirer på knockout. * Har fem tittelbelter – deriblant alle «de fire store» fra forbundene, WBA, WBO, WBC og IBF. * Bokser 9. juni for tredje gang på hjemmebane i Norge etter at forbudet mot proffboksing ble opphevet.

– Det er Morten Andreassen som har kontrollen på regnskapet, og vi går uansett ikke ut med tall, sier Brækhus til VG når hun blir konfrontert med summen.

– Men du kan vel bekrefte at det har vært en økonomisk suksess?

– Ja, det er klart. Det har gitt karrieren og motivasjonen et kjempeboost. Det bekrefter at det at det var riktig å satse alene, sier den norske boksestjernen.

Brækhus etter sliteseier: – Beklager at jeg ikke kunne gi dere knockout

Hun er i ferd med å flytte bra Berlin der hun har bodd i mange år, og til Oslo. Noe av det hun har tjent skal investeres i en bolig i hovedstaden.

– Jeg har foreløpig lånt en leilighet, men etter neste kamp får jeg tid til å finne noe eget, sier Brækhus.

Fylte Spektrum



Hun bør ha råd til å skaffe seg noe eget. Etter hva VG erfarer satt «First Lady Promotion AS» igjen med åtte-ni millioner kroner da det første profesjonelle boksestevnet ble arrangert på norsk jord 1. oktober i fjor. Overskuddet ble noe mindre da Oslo Spektrum igjen ble fylt med boksefans som så svenske Klara Svensson bli slått på poeng i februar i år.

Stevnet måtte utsettes på grunn av Brækhus-sykdom, og arenaen var ikke utsolgt. Likevel tjente Brækhus svært gode penger, og helt andre summer enn da hun var en del av promotorselskapet Team Sauerland.

I tillegg til å bli sin egen promotor, har hun også fått muligheten til å bokse på hjemmebane. Det genererer store publikumsinntekter.

Brækhus er hovedaksjonær i «First Lady Promotion AS», og advokat Morten Andreassen har også en eierandel via selskapet «Paganini Holding AS».

– First Lady Promotion har valgt å arrangere internasjonale høyprofilstevner der publikumsopplevelsen er vårt hovedfokus. Det føler vi så langt at vi har lykkes med, også i forhold til budsjett, sier Andreassen til når han konfronteres med cirka-tallet på 15 millioner kroner.

OnklP om Brækhus-låten: – Poenget er å få blodet til å bruse litt

Bokset for småpenger



I tillegg har Brækhus private sponsoravtaler som har generert omtrent halvannen million kroner årlig de siste årene. Det Brækhus tjener nå står naturlig nok i sterk kontrast til den første tiden som proff. Hun startet opp i regi av trener og ildsjel Helge Wærøy i Melhus. Han så potensialet i den da ukjente Brækhus for over ti år siden.

– Da fikk jeg utbetalt en fast sum i måneden, det var vel snakk om noen tusen kroner. Jeg trente i en kjeller under Rema 1000 i Melhus. Det er jo sånn proffboksingen er. Litt av problemet for mange av dem som vurderer å bli proffer nå, er at de tror de skal tjene mye penger med en gang. Jeg blir litt matt av det, sier Brækhus og blir ivrig.

BOKSET FOR SMÅPENGER: Cecilia Brækhus står over Jana Latova etter en knockoutseier i Belgia i 2007 – det var Brækhus sin andre proffkamp. Foto: Øyvind Therkelsen , NTB scanpix

– Det har tatt meg hele livet å komme dit jeg er nå. Det er tre norske proffboksere som har klart å tjene gode penger på sporten – Steffen Tangstad, Ole Klemetsen og jeg. Det er mye som skal klaffe for at man skal tjene penger på proffboksing, sier Brækhus og legger til:

– Du må vinne kamper, publikum må like deg, du må vises på TV, ha et bra team rundt deg, riktig trener, manager og ikke minst flaks. Hvis alt det stemmer, så har du en liten mulighet, sier Brækhus.

Brækhus brøt med Sauerland – skal samarbeide med Klitsjko

Hun forlot Melhus og Wærøy til fordel for Team Sauerland i 2008. Det samarbeidet varte helt frem til høsten 2014. Etter en turbulent tid valgte hun å satse for seg selv.

– Har det vært tøffere å gå alene enn du hadde trodd?

– Ja, det å ha hovedansvaret for alt har vært tøft. Men jeg fikk ikke ting rett i fanget i Sauerland heller. En del av gutta fikk det, som for eksempel Marko Huck og Arthur Abraham – de fikk stort sett alt de pekte på.

MØTES I BERGEN: 9. juni skal Cecilia Brækhus i aksjon mot argentinske Erica Anabella Farias. Foto: Marit Hommedal , NTB scanpix

Den norske boksedronningen er nå i oppkjøringen til sin neste kamp, på Koengen i Bergen 9. juni. Motstander er argentinske Erica Anabella Farias. Det er plass til rundt 14.000 tilskuere, og foreløpig er det solgt 7000 billetter.

– Det er overveldende, og vi ligger bra an til å nå målet om å arrangere verdens største kvinneboksekamp. Vi håper at både bergensere og værguder hjelper oss med innspurten slik at det blir enda vanskeligere å slå rekorden for senere arrangementer, sier Andreassen.

Den gamle rekorden er for øvrig 9000 betalende tilskuere som så Brækhus vinne på knockout mot Anne Sophie Mathis i oktober i fjor.

Brækhus selv, som vokste opp bare noen hundre meter fra Koengen, er mer avslappet dersom det berømte regnværet skulle sette sitt preg på arrangementet.

– Hva gjør dere hvis det regner?

– Da bokser vi … Det er tak over ringen, og bergensere er vant til litt regn. Det går fint, men jeg håper selvfølgelig på finvær. Jeg tror ikke det har gått opp for meg ennå, at jeg skal bokse foran mange tusen i Bergen – utendørs. Jeg får gåsehud av å tenke på det.