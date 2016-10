Brækhus om alle byttene i staben hennes: Handler om å øse på med impulser

THE THIEF (VG) Cecilia Brækhus (35) innrømmer at hun har vraket mange menn, men mener hun aldri ville blitt spurt om årsaken hvis det hadde vært omvendt - hun som mann med et hjelpeapparat bestående av kvinner.

– Det er ingen fetisj jeg har, sier hun og ler.

Årsaken er at jeg vil presse meg videre og hele tiden utvikle meg fysisk og mentalt, og det er derfor jeg har holdt meg på topp i 16 år. Hadde jeg vært gutt, ville jeg ikke fått spørsmålet, svarer hun når VG nevner navnene på noen av alle mennene hun har avvirket i løpet av karrieren.

Den siste i rekke er Anders Myrvold (41).

Svenske Svensson neste



Den tidligere ishockeyproffen og landslagsspilleren trente henne fra slutten av juni til midten av august foran tittelkampen mot franske Anne Sophie Mathis (39) i Spektrum 1. oktober. Myrvold sier til VG at det dreide seg om rundt 150 timer med «grunntrening», det vil si kondisjon, styrke, eksplosivitet og spenst.

På spørsmål han ser for seg å bli engasjert som spesialtrener igjen, svarer Myrvold - som jobber som personlig trener for businessfolk - at han «absolutt» ikke ser bort fra det.

Det er imidlertid ifølge Cecilia Brækhus ikke så sikkert. Foran neste oppgjør, en tittelkamp mot svenske Klara Svensson (28) «på nyåret» i Brækhus hjemby Bergen, er det mulig planen krever en annen type oppkjøring.

– Han gjorde en kjempejobb. Vi kjørte ekstremt hardt. Jeg har aldri trent så hardt i hele mitt liv, og kommer aldri til å gjøre det igjen. Det var brutalt. Det var sånn «nå bare kjører vi på». Men det trenger jeg ikke gjøre mot Svensson. Hun er en god bokser, men det er ikke nødvendig å gjøre det på samme måte, sier Cecilia Brækhus med tanke på «taktikken».

– Den er ikke lagt ennå. Vi finner det ut når planen er lagt, sier hun med tanke på hvordan oppkjøringen til kampen mot Klara Svensson vil bli.

It's raining men...



Det er på den annen side uomtvistelig at mange menn ligger igjen som vrakgods i kjølvannet av hennes sukess i ringen.

På listen bak Myrvold står blant andre mental trener Tommy Fjeldheim, som hun støttet seg til foran den forrige kampen mot Anne Sophie Mathis, de norske managerne og rådgiverne Lars Gilleberg, som har tatt hånd om Petter Northug og nå samarbeider med Suzann Pettersen, Thomas Myhre, Kevin Skabo - nå manager for Mats Zuccarello - Rune Brynhildsen, eks-kjæresten Mats Haukebø, og brødrene Kalle og Nisse Sauerland i det Tyskland-baserte promotorselskapet Sauerland.

Pluss trenerne: Max Mankowitz (som amatør), Helge Wærøy, Uli Wegner, Georg Bramowski, Otto Ramin.

Nå er Johnathon Banks boksetreneren hennes.

– Det har ingenting med dem å gjøre. Det handler om utvikling; om å øse på med nye impulser, sier Cecilia Brækhus.

VG trekker vilkårlig frem ett av navnene. Rune Brynhildsen var hennes kommersielle manager i en periode frem til desember i fjor. På spørsmål om de ble uvenner, svarer hun nei. Bruddet hadde med «forskjellige verdier» å gjøre; man må være «på samme linje.»

Regnskapet?



– De gjorde ikke noe galt eller brøt loven. Men en av grunnene til at jeg brøt med Sauerland, er at jeg synes de tok for mye. Når du går opp i ringen, skal det ikke være slik at andre tar pengene dine, sier hun etter at VG har dreid spørsmålene over til «regnskapet» etter tittelkampen i Spektrum for halvannen uke siden.

Cecilia Brækhus forteller at hun eier majoriteten av aksjene i selskapet, First Lady Promotion, som arrangerte stevnet foran 10.000 tilskuere i Oslo, som etter det VG forstår medførte billettinntekter på 13 millioner kroner.

Et annet selskap i hennes artistnavn, First Lady Sport, er heleid av Cecilia Brækhus.

Hennes nærmeste menn nå er advokatene John Christian Elden og Morten Andreassen. I tillegg samarbeider hun med Vladimir og Vitali Klitsjkos promotorselskap K2.

I kulissene fins også tyskeren Hagen Doering som tidligere var i Team Sauerland.

– Har du gjort opp regnskapet?

– Nei, jeg har sovet i en uke. Jeg har aldri vært så sliten i mitt liv. Det var en beinhard treningsleir over tre måneder og vi organiserte hele stevnet selv. Teamet rundt meg sov ikke på syv dager, og dette var enden på en syv år lang kamp.

– Det er noe kroppen mentalt må «deale» med. Men det ble perfekt. Det er ikke ett sekund av den kvelden jeg ville byttet ut, svarer Cecilia Brækhus.