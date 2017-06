Brækhus må opp 5-6 kilo om hun skal møte en av de amerikanske slåsskjempene

KRAGERØ (VG) Her gyver Claressa Shields og Cristiane «Cyborg» Justino løs på hverandre. Cecilia Brækhus (35) går gjerne opp 5-6 kilo for å møte en av dem i ringen.

«Til døden! Ingen måtte dø, men i dag var det til døden! @Claressashields takk for treningen foran #utc214», skrev Cristiane «Cyborg» Justino på sin Twitter-konto søndag.

Sammen med meldingen var det en video hvor de to slo løs på hverandre.

– Jeg har sett den, sier Brækhus om videoen til VG og fortsetter:

– Det er ikke så veldig mye boksing. De går etter hverandre. De går løs på hverandre. Det er kanskje ikke så mye teknikk der.



Kjempeinteressante damer



Og The First Lady fra Bergen er alt annet enn skremt av det hun ser. Hun møter dem gjerne i ringen i USA neste år. Og det kan bli Brækhus sin aller siste boksekamp.

– Begge disse jentene er kjempeinteressante. Det er en av de tingene som motiverer meg til å fortsette litt lenger. En kamp mot en av disse jentene i statene, helst i Las Vegas, det hadde vært moro, sier Brækhus til VG.

– Hvem av dem vil du helst møte?

– Begge på en gang, svarer Brækhus og ler.

Har sin egen camp



Hun er i Kragerø for å holde treningsleir for 17 jenter som driver med boksing. Hun er superstolt over sitt prosjekt Camp Brækhus. VG møtte Brækhus tirsdag.



Skal hun møte en av de amerikanske damene i ringen, så må hun gå opp i vekt. Hun veier normalt rundt 64 kilo.

– Jeg har snakket med styrketrener og ernæringseksperter. Så opp fem kilo skal gå helt fint. Det blir uansett ikke før neste år, sier Brækhus.

Hun har allerede vært i kontakt med tre mulige motstandere i USA. De to damene i videoen er to av dem, i tillegg har hun hatt kontakt med Layla McCarter.

Hun mener damene i videoen «brawler». Å «brawle» kan forklares med å slå til en går ned.

– Jeg har lyst til å bokse. Mer teknisk. Jeg ville aldri gått inn som i videoen, det er ikke min stil i det hele tatt. Utifra det jeg ser på videoen, så føler jeg at jeg kunne utbokset dem teknisk. Men jeg mangler litt kilo, 5-6 kilo, sier Brækhus.

Og dommen over boksingen i videoen fra bokseren med verdensmestertittel i alle fem bokseforbund er klar.

– Teknisk sett var det ikke så vakkert å se på, jeg må være ærlig, sier Brækhus og ler.

Den store drømmen



Det eneste som er sikkert er at hun skal bokse i Stokke i Vestfold i oktober. Og mens hun venter på den store drømmen om en kamp i USA så slapper hun litt av.

– Jeg ser på mulighetene, jeg kan velge og vrake. Og så ser jeg på neste generasjon boksejenter. Ja, jeg har en god posisjon nå, sier Brækhus.