Brækhus frykter ikke at boksefesten regner bort: – En nydelig kveld

BERGEN (VG) Det er meldt skikkelig bergensk regnvær når Cecilia Brækhus (35) møter argentinske Erica Anabella Farias (32) fredag kveld.

Værprognosene for Bergen har variert kraftig de siste dagene, men fellesnevneren før boksekampen i Koengen er at det blir regn. Mengden har variert fra 23 millimeter i løpet av noen timer, til fire-fem. Sjansen for at det blir sol er liten.

– Jeg er ikke nervøs for regnet. Jeg kjenner på meg at det kommer til å klare opp utpå kvelden, og bli en nydelig kveld, sa Brækhus på dagens pressekonferanse på Fløien restaurant med herlig utsikt over hennes hjemby, Bergen.

Det er plass til 15.000 tilskuere, men regnværet legger trolig en liten demper på boksefesten. Brækhus går etter planen i ringen rundt kl. 23.00 fredag kveld. Det er solgt rundt 8000 billetter til «Battle of Bergen».

– Det er den virkelige «homecoming» det her. Det er derfor jeg valgte den motstanderen som er den desidert største, og dette er en kamp den virkelige hjemkomsten fortjener, sa Brækhus og la til:

– Vi er begge verdensmestere for en grunn. Når to verdensmestere går opp mot hverandre er veldig spesielt. Mine belter er på spill, så det er definitivt jeg som har mest å tape.

Ubeseiret



Den norske boksedronningen er uten tap på sine 30. proffkamper, og setter sine fem VM-belter i weltervekt på spill når Farias går opp fra super lettvekt for å utfordre Brækhus. Farias har 24 seirer (ti knockout) og ett tap i karrieren.

Både Brækhus og Farias har slått svenske Klara Svensson – Farrias i 2015, og Brækhus så sent som i februar. Da hadde Brækhus en turbulent oppkjøring preget av sykdom og vektproblemer.

– Jeg er glad for at jeg fikk komme opp i ringen så fort. Jeg var plaget med sykdom, vektproblemer og alt som kunne gå galt gikk galt. Jeg fikk likevel en seier, og det gjorde meg enda mer mentalt forberedt på å møte Farias.

– Det blir definitivt det største øyeblikket i karrieren min. Jeg håper på all den støtte jeg kan få på fredag, sa Brækhus.

– Har ønsket kampen lenge



32 år gamle Farias har tatt turen fra Argentina, og har omsider fått kampen hun har ønsket i lang tid. Hun har stadig vært frempå i sosiale medier og utfordret Brækhus.

– Det blir en stor utfordring, men jeg rømmer aldri fra utfordringene. Jeg har ønsket denne kampen lenge, men ikke fått til den kampen før nå. Det er helt klart den viktigste kampen i mitt liv, og vi har gjort en grundig jobb for å være klar, sa Farias på pressekonferansen.

– Jeg er på bortebane, men det bekymrer meg ikke. Det gir meg bare mer motivasjon til å gi alt. Det er veldig viktig å holde hodet kaldt og hjertet varmt, og gi alt på fredag, sa Farias.

PS! Fredagens boksestevne sendes bak betalingsmur, og koster 299 kroner. «Battle of Bergen» starter på Viaplay Fighting kl. 20.00.