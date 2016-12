Brækhus drømmer om kamp på Brann Stadion

Cecilia Brækhus (35) møter Klara Svensson (29) i Oslo Spektrum i januar. Samtidig bergenseren flørter med tanken om utekamp på sin virkelige hjemmebane.

Det svarte Brækhus på mandagens pressekonferanse på spørsmålet om hvorfor det blir Oslo-kamp igjen - fremfor Bergen.

– Det finnes ingen muligheter for å ha et så stort arrangement i Bergen. Men vi har vært over for å se på mulighetene for å ha et utendørs arrangement, og Brann Stadion kunne vært aktuelt, opplyste Brækhus før hun la til:

– Men det blir eventuelt til sommeren, for det blir litt kaldt i januar, gliste den ubeseirede 35-åringen.

Som VG erfarte tidligere denne måneden, blir kampen mot svenske Klara Svensson holdt den 28. januar i Oslo Spektrum.

Cecilia Brækhus: * Født: 28. september 1981. * Høyde: 171 cm. * Proffbokser siden januar 2007. * Er ubeseiret på 29 kamper - åtte seirer på knockout. * Har fem tittelbelter - deriblant alle «de fire store» fra forbundene, WBA, WBO, WBC og IBF. * Bokser for andre gang på hjemmebane i Norge etter å ha gått kamper i Sveits, Belgia, Tyskland, Danmark, USA og Finland.

Dermed blir det kamp i Oslo allerede fire måneder etter at hun knuste Anne-Sophie Mathis på knockout foran 10.000 tilskuere.

Brækhus var klar på at Svensson er en helt annen utfordring en Mathis.

– Vi går for knock out. Det er en annen utfordrer, men vi går for samme resultat, kommenterte Brækhus.

I tillegg hadde forhandlingene bydd på utfordringer.

– Det har vært tøffe forhandlinger, men vi har vært kompromissløse. Vi ville hatt et norsk show, vi ville ikke at det skulle havne i Sverige, Tyskland, Danmark eller til høystbydende. Men nå samler vi alle de norske boskerne under First Lady Promotion den 28. januar. Det blir en tøff kamp mot den svenske prinsessen, sa Brækhus på pressekonferansen.

– Det blir en helt annen kamp enn mot Mathis. Men jeg går inn med samme mentalitet. Vi skal være bedre på alt, fortsatte 35-åringen.

Planen er også at Tim-Robin Lihaug (24) og Kai Robin Havnaa (27) får kamper på det samme stevnet. Også Alexander Hagen kan være høyaktuell for et eventuelt stevne.

Offensiv Svensson

For en måned siden hevdet Nisse Sauerland at Bærkhus hadde blitt tilbudt fem millioner kroner for å møte Svensson.

Han var som kjent promotor for Brækhus tidligere, men har nå ansvaret for Svensson som slo teamkollega Mikaela Lauren i et helsvensk oppgjør i Stockholm i september. Svensson satt ringside da Brækhus bokset mot Mathis, og sa til VG etterpå at hun var imponert over den norske stjernen.

Hun ble også imponert over arrangementet på norsk jord.

– Jeg ble imponert over hvor mange nordmenn som var på plass, og jeg kjente at jeg hadde trivdes der. Det ble ingen lang kamp mot Mathis, og jeg hadde håpet på mer boksing. Men jeg må si det var gøy å se så mange i arenaen, sa Svensson på pressekonferansen.



– Jeg og Mathis er helt ulike boksere. Selvklart er Cecilia ubeiseiret, men jeg kjenner at jeg er positiv før denne kampen, fortsatte Svensson.