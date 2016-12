Brækhus bokser i Oslo i januar

Nå er det klart at Cecilia Brækhus møter Klara Svensson fra Sverige på nyåret.

Som VG erfarte tidligere denne måneden, blir kampen mot svenske Klara Svensson holdt den 28. januar i Oslo Spektrum.

– Det er varslet en pressekonferanse i Oslo klokken 13.30 og der blir alt offentliggjort, Svenssons agent Peter Andersson til Radiosporten i Sverige.

Cecilia Brækhus: * Født: 28. september 1981. * Høyde: 171 cm. * Proffbokser siden januar 2007. * Er ubeseiret på 29 kamper - åtte seirer på knockout. * Har fem tittelbelter - deriblant alle «de fire store» fra forbundene, WBA, WBO, WBC og IBF. * Bokser for andre gang på hjemmebane i Norge etter å ha gått kamper i Sveits, Belgia, Tyskland, Danmark, USA og Finland.

Dermed blir det kamp i Oslo allerede fire måneder etter at hun knuste Anne Sophie Mathis på knockout foran 10.000 tilskuere.

Planen er også at Tim-Robin Lihaug (24) og Kai Robin Havnaa (27) får kamper på det samme stevnet. Også Alexander Hagen kan være høyaktuell for et eventuelt stevne.



– En drømmekamp, Sverige mot Norge, skriver Aftonbladet.

Offensiv Svensson

For en måned siden hevdet Nisse Sauerland at Bærkhus hadde blitt tilbudt fem millioner kroner for å møte Svensson.

Han var som kjent promotor for Brækhus tidligere, men har nå ansvaret for Svensson som slo teamkollega Mikaela Lauren i et helsvensk oppgjør i Stockholm i september. Svensson satt ringside da Brækhus bokset mot Mathis, og sa til VG etterpå at hun var imponert over den norske stjernen.

– Er du fortsatt sikker på at du kan matche Cecilia Brækhus?

– Ja, det er jeg faktisk - utrolig sikker på det. Jeg har en helt annen stil og en helt annen gameplan, sa Svensson.

Den norske boksestjernen la ut et hint om store nyheter i dag tidlig.

Cecilia Brækhus går til duellen mot Svensson med 29 strake seire.