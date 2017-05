Sensasjonelt EM-gull til Bryte-Felix

Felix Baldauf (22) feide én olympisk mester av brytematta på sin vei til EM-finalen. Da han først skulle kjempe om gull hadde han full kontroll, og sikret Norges første gull i gresk-romersk bryting siden 1992.

At ingen nordmann har klart dét på 25 år, kunne kommentatorene under finalesendingen fra Serbia opplyse om.

Baldauf tok også medalje av edleste valør i sitt aller første senior-EM. Det kunne han innkassere etter å ha slått hviterusseren Aleksander Hrabovik i finalen i 98-kilosklassen.

Baldauf ledet 1-0 etter den første perioden i finalen. I den andre og siste perioden tok de to kamphanene ett poeng hver, og dermed ble det 2-1-seier til nordmannen.

Slo tilbake etter nedtur



At Baldauf nå tar med seg medalje hjem til Norge vitner om en sterk mental snuoperasjon.

Den 19. april skrev han et innlegg på sin egen blogg om den store nedturen i U23-EM for en måned siden. Han karakteriserte den tidlige exiten i konkurransen som en «megasmell» og opplevde det som en av hans «livs dårligste turneringer» noen gang.

Kristiansunderen meldte at grunnen til svikten var overtenning og press. I europamesterskapet for seniorer var imidlertid alle nerver lagt bort.

Slo olympisk mester



Baldauf tok seg enkelt videre i kvalifiseringen i 98-kilosklassen under EM i Serbia. Etter å ha gått gjennom åttedelsfinalen med 2-1-seier, tok han skalpen ingen skulle tro han kunne ta.

Selv arrangøren skriver at Baldauf «sjokkerte» da han vant over Artur Aleksanyan. Armeneren vant OL-gull i Rio for under ett år siden, men måtte gi tapt for nordmannen denne gangen. Overfor VG sier sportssjef i Norges Bryteforbund, Anders Hestdalen, at det var enormt stort av 22-åringen.

25 år gamle Aleksanyan har vært bortimot uslåelig gjennom karrieren, og har bare tapt seks ganger i løpet av sin seniorkarriere.

Deretter ble ukrainske Dimitrij Timtsjenko beseiret i semifinalen, før Hrabovik stod på motsatt side i brytematta lørdag kveld. Der gikk det