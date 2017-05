Grace Bullen om OL-nedturen: – Man ønsker å gi opp

Grace Bullen var langt nede etter at OL-plassen glapp i fjor. Nå er hun Europas beste i sin klasse og har ingen planer om å stoppe der.

Hun har nylig blitt kåret til europeisk mester i bryting, men hun tar ikke av for det. Grace Bullen er rett tilbake på trening i hjembyen Fredrikstad.

– Jeg er tilbake i hverdagen og skal trene videre, forteller hun.

Seieren betyr likevel mye etter at fjoråret ble en stor skuffelse for et av Norges fremste brytehåp. Hun klarte ikke å kvalifisere seg til det store målet, OL i Rio.

– Der og da ønsker man å gi opp. Det gjør så vondt å tape, og du kjenner hvor mye den idretten betyr for deg. Det fikk jeg virkelig smake.

Slo tilbake med EM-gull

Nedturen ga henne lysten til å jobbe enda hardere.

Grace Jacob Bullen Født: 7. februar 1997 i Eritrea Klubb: Fredrikstad Bryteklubb Atlas Meritter: Gull i sommer-OL for ungdom i 2014, bronse i EM 2015, sølv i EM 2016 og gull i EM 2017

– Du vil bare kaste vekk alt og være alene, men du vet at det her betyr så mye. Du vet at du må jobbe kjempehardt for ikke å oppleve den følelsen igjen. Jeg vil jo ikke kjenne den samme sorgen to ganger, forteller Bullen som på ingen måte ga opp etter skuffelsen:

– Jeg kunne ikke tenke så mye på at jeg ikke klarte det. Jeg hadde junior-EM rett etter det. Jeg fikk en dag fri til å være alene, også var det rett på trening mandagen etter. Jeg var veldig fornøyd med at jeg hadde noe annet å fokusere på.

Siden den gang har hun stort sett trent som tidligere, med treneren sin i Fredrikstad, men hun har også reist mer og trent sammen med blant annet herrelandslaget til Romania. Hun ladet opp til EM på samling i USA.

I kvartfinalen slo hun regjerende europamester Natalja Sinisjin fra Aserbajdsjan før hun vant 10–9 mot Emese Barka fra Ungarn i semifinalen. Finalen ble av det dramatiske slaget, der hun til slutt slo Mariana Cherdivara-Esanu fra Moldova etter å ha tatt siste poeng.

Bullen tror noe av årsaken til at hun lykkes akkurat nå, var at hun hadde mindre press på seg enn hun hadde før OL-kvalifiseringen.

– Forventingene synker og du bryter bare for å ha det gøy, sier hun.

Sportssjef Anders Hestdalen i Norges Bryteforbund forteller at de har jobbet mer systematisk og målrettet over flere år for å heve nivået. De har blant annet ansatt fulltidstrenere.

– Idretten har blitt mer profesjonalisert, og vi har gjort det mer levelig å være utøver. Noen har vist at det går, og det gjør det lettere for andre å satse, sier han.

Han nevner også mer fokus på utvikling og rekruttering av unge utøvere samt et tettere samarbeid med Olympiatoppen som viktige faktorer for at de lykkes.

Lever for brytingen

Å motivere seg for mange timer med trening, er ikke noe problem for Bullen.

– Det er en forheksende følelse å vinne, og jeg vet hva som må til å oppnå den følelsen igjen. Det er å trene. Derfor trener jeg så hardt, og jeg er på jakt etter den følelsen hver gang jeg bryter i et stevne.

Hun bor sammen med familien i hjembyen Fredrikstad. Der trener hun sammen med flere andre jenter fra landslaget.

Bryte-guttene har sentralisert seg i Oslo, der de bor og trener fast.

– Om jeg kunne knipse og sagt at vi også skulle hatt en olympisk base, så ville jeg gjort det. Men vi gjør det beste ut av det vi har. Vi jentene har hatt en slags base her i Fredrikstad.

– Jeg trives veldig godt med det. Alle som har trodd på meg kommer herfra, legger hun til.

Vil gjøre bryting mer populært i Norge



Til tross for at Bullen er blitt europeisk mester, tjener hun nesten ingenting på brytingen og er på sponsorjakt hver eneste dag. Nå har hun søkt på lærerhøyskolen og blir student i august.

– Vi kan profesjonalisere idretten enda mer, og jeg tror dette bare er begynnelsen. Med større midler kan vi bli en sterkere sommeridrett i Norge, mener sportssjef Hestdalen.

Forbundet har satt et mål om å få med seg seks utøvere og to medaljer i Tokyo-OL i 2020.

Også Bullen vil jobbe for å øke idrettens popularitet i Norge.

– Jeg ønsker å gjøre bryting mer spennende for seerne. Det er så stort i verden, så nordmenn går glipp av mye, sier hun leende.

Og det er ingen tvil om hva som er det store målet:

– Jeg reiser ikke til Tokyo-OL i 2020 som turist!