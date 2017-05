Felix Baldauf avslører skadedrama før sitt sensasjonelle EM-gull

Felix Baldauf (22) feide én olympisk mester av brytematta på sin vei til EM-finalen. Da han først skulle kjempe om gull hadde han full kontroll.

– Jeg skjønner ikke helt hva jeg har gjort. Folk er helt ville rundt meg her. Når andre klarer slike ting, så tenker jeg «fy f*** dette er stort». Men når jeg står her selv, så skjønner jeg det ikke helt, sier en overlykkelig Baldauf til VG.

Han tok ikke bare gull i sitt aller første senior-EM. 22-åringen sikret også Norges første gull i gresk-romersk bryting siden Lars Rønningen vant 52-kilosklassen i 1992. Det er 25 år siden.

– Det er altfor lenge siden. Jeg har jo tenkt at jeg må gi folk det de vil ha, sier gullvinneren – og koster på seg en aldri så liten latterkule.

«Når får jeg sjansen til dette igjen?»



Han kunne strekke armene i været etter å ha slått hviterusseren Aleksander Hrabovik i finalen i 98-kilosklassen. Baldauf ledet 1-0 etter den første perioden i finalen. I den andre og siste perioden tok de to kamphanene ett poeng hver, og dermed ble det 2-1-seier til nordmannen.

At han stilte i finalen var imidlertid svært usikkert. Baldauf sier til VG at han pådro seg en lårstrekk i semifinalen.

– Vi tok en vurdering mellom kampene. Jeg bestemte meg for å ha det gøy rett og slett. Jeg var ikke hundre prosent innstilt på å bryte, men tenkte at jeg er i en EM-finale. Når får jeg sjansen til dette igjen? Mest sannsynlig aldri.

– Man ofrer alt



Det skulle bli en avgjørelse han ikke kommer til å angre på. Noen feiring blir det ikke før eventuelt i morgen. Baldauf skal få med seg landsmann Petter Karlsen i aksjon i 71-kilosklassen søndag. Deretter kan den sammensveisede, norske brytegjengen i Serbia koste på seg en liten fest.

– Det er alle sammen – eller ingen, sier 22-åringen.

Han sier, akkurat som Grace Bullen fortalte VG i går, at et bryte-gull kun innebærer heder og ære, og større motivasjon til å nå sitt store mål. Det er OL-gull i Tokyo 2020.

– Jeg håper jeg kan få et større Olympiatoppen-stipend nå. At jeg kan stige til 70.000 kroner i året. Det er ikke penger i bryting. Det er ikke derfor man holder på heller. Det er øyeblikk som nå. Det er emosjoner, glede og reisen til et gull. Det er det kuleste, sier Baldauf.

– Man ofrer alt. Tiden med venner, familie. Jeg trener og sover for å komme dit jeg er nå.

OL-bronsevinner Stig-André Berge valgte å hylle Baldauf slik på Instagram.

Slo tilbake etter nedtur



At Baldauf nå tar med seg medalje hjem til Norge vitner om en sterk mental snuoperasjon.

Han forteller VG om den store nedturen i U23-EM for en måned siden. På sin egen blogg karakteriserte han den tidlige exiten i konkurransen som en «megasmell» og opplevde det som en av hans «livs dårligste turneringer» noen gang.

Kristiansunderen meldte at grunnen til svikten var overtenning og press. I europamesterskapet for seniorer var imidlertid alle nerver lagt bort.

Slo olympisk mester



Baldauf tok seg enkelt videre i kvalifiseringen i 98-kilosklassen under EM i Serbia. Etter å ha gått gjennom åttedelsfinalen med 2-1-seier, tok han skalpen ingen skulle tro han kunne ta.

Selv arrangøren skriver at Baldauf «sjokkerte» da han vant over Artur Aleksanyan. Armeneren vant OL-gull i Rio for under ett år siden, men måtte gi tapt for nordmannen denne gangen. Overfor VG sier sportssjef i Norges Bryteforbund, Anders Hestdalen, at det var enormt stort av 22-åringen.

25 år gamle Aleksanyan har vært bortimot uslåelig gjennom karrieren, og har bare tapt seks ganger i løpet av sin seniorkarriere.

Deretter ble ukrainske Dimitrij Timtsjenko beseiret i semifinalen, før Hrabovik stod på motsatt side i brytematta lørdag kveld. Der ble det som kjent gull.