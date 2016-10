Brækhus analyserer boksingen til MMA-Cyborg: – Et fysisk råskinn

OSLO PLAZA (VG) Cecilia Brækhus (35) blir bare mer og mer lysten på et møte i bokseringen med MMA-utøveren Cris Cyborg (31). I dag analyserte hun bokseferdighetene til den brasilianske fighteren.

Det var en småtrøtt, men samtidig strålende opplagt, Brækhus som møtte pressen på Oslo Plaza i ettermiddag. Til tross for bare én times søvn har den norske boksestjernen mye å glede seg over.

– Alt som skjedde i går og i natt må bearbeides, og det er veldig lite som har sunket inn. Men den fantastiske stemningen, og hvor bredt vi nådde ut, sier Brækhus.

Et fullsatt Oslo Spektrum hyllet 35-åringen etter at hun hadde knocket ut Anne Sophie Mathis halvveis ut i den andre runden.

Hun avsluttet kvelden dansende på Sentrum Scene der OnklP og De Fjerne Slektningene hadde konsert.

Da ble blant annet låta «Endelig Hjemme» spilt, og Brækhus ble hyllet på scenen foran drøyt tusen mennesker som hadde tatt turen.

– VGTV har videobevis på at du ikke bare er «boxing queen», men også «dancing queen»...

– Jeg har ingen kommentar til det! sier Brækhus og ler høyt.

– Jeg hadde det moro og koste meg på konsert. Vi ble kastet ut sånn i halv tre-tiden, og Norge er Norge, så da må man tusle hjem, legger hun til.

EN GOD DAGEN DERPÅ: Cecilia Brækhus klapper fornøyd i hendene når hun snakker om alt som skal skje fremover. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Drar på ferie



Det ble likevel ikke så mye søvn på verdens ubestridte mester i kvinneboksing, som nå står med 29 seirer av like mange mulige.

– Det ble maks en times søvn, for jeg hadde så mye adrenalin i kroppen.

– Når skal du sette deg ned og telle penger etter å ha fylt Spektrum?

– Haha - det skal jeg faktisk ikke gjøre. Nå skal jeg sove ut litt på hotellet, og så skal jeg reise på ferie til det første og beste stedet jeg finner. Jeg må slappe av litt før det skjer ting igjen.

– Det er mye som skjer. Vi har en svensk prinsesse som vil bokse mot meg, og så har vi Cyborg, sier Brækhus fornøyd og slår hendene sammen.

– En bra kamp



VG vise henne et klipp av Cyborgs UFC-møte med Leslie Smith i mai i år. Det er en kamp som stort sett foregår stående, og der vinner Cyborg på knockout etter to minutter og 29 sekunder som følge av slag.

– Jeg synes absolutt ikke at dette er ille. Hun har en bra guard, bruker skuldrene bra og har dem høyt oppe. Så jobber hun bra med venstrearmen og styrer motstanderen med den. Hun har absolutt en god bokseforståelse. Det er bra - jeg tror det kan bli en bra kamp mellom oss, sier Brækhus.

Det er viktig å understreke at det gjenstår mye forhandlinger før et slikt møte kan bli en realitet. Cyborg har gått to kamper i regi av UFC, og er bundet opp til organisasjonen som har vært svært avvisende til lignendene forhandlinger tidligere.

Brækhus er likevel optimist.

– Jeg har jo sett en del av Cyborg. Hun er et fysisk råskinn, hun er beintøff, sterk og vil utfordre meg til en boksekamp. Da sier jeg «let's go»

– Du blir ikke skremt av at hun ikke får motstand i MMA-buret?

KNALLSTERK: Cris Cyborg under innveiingen før møtet med Lena Länsberg forrige helg. Foto: Eraldo Peres , AP

– Nei, absolutt ikke. Det er jo grunnen til at hun ivrer etter å få en storkamp. For meg er dette en prefekt inngang til det amerikanske markedet.

Tatt for doping



Men Cyborg har en grumsete fortid, og ble tatt for bruk av anabole steroider etter en kamp i desember 2011.

Svenske Länsberg knust av Cyborg

– Hva tenker du om at hun har blitt tatt for steroidbruk?

– Hun må selvfølgelig legge seg under WADAs antidopingreglement, og på det punktet er det ikke snakk om noen forhandlinger. Jeg vil jo tro at hun er klar for det

– Du synes ikke det er problematisk at hun fortsatt konkurrer til tross for at hun er tatt?

– Jeg må være helt ærlig og si at jeg ikke helt har satt meg inn i det med dopingen, det må jeg se litt mer på, sier Brækhus som forteller at hun selv har blitt testet fire-fem ganger opp mot møtet med Mathis.

– Dopingtestingen har gått veldig greit. Alle som bokset i går er grundig testet, og det har gått helt fint. Dette er definitivt det grundigste jeg har blitt testet noen gang, sier Brækhus.