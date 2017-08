Zlatan Ibrahimovic (35) kjenner seg igjen i Conor McGregors mentalitet, og mener iren kan slå Floyd Mayweather.

To dager etter at det ble offentliggjort at Ibrahimovic har signert en ny kontrakt med Manchester United, snakker svensken om den mye omtalte kampen mellom MMA-helten Conor McGregor og den ubeseirede bokseren Floyd Mayweather.

– Alt han har sagt, har han klart å oppnå, sier svensken i intervjuet med Sportbible.

VG møtte Mike Tyson fredag. Den tidligere bokseren mente McGregor kom til å få det fryktelig tøft.

Ibrahimovic tror kampen blir jevnere enn mange spår.

– Folk sier Mayweather vil vinne lett, men det tror jeg ikke. Det blir en hard kamp. Conor kan slå ut folk fra alle vinkler, mener Ibrahimovic.

– Han er MMA-sportens Ibrahimovic. Jeg er fotballens McGregor.



Pappa Mayweather: – McGregor så redd ut

– Akkurat som meg



Sittende avslappet i en skinnstol, snakker svensken rolig i halvannet minutt om kampen natt til søndag norsk tid. Han tror MMA-sirkusets største stjerne har større sjanse for suksess i bokseringen, enn mange boksere har hatt da de har forsøkt seg i MMA.

– Han er selvtillit akkurat som meg. Jeg ser selvtilliten han har, og han tror på at han ville vinne. Han tror så mye på seg selv. Og jeg sier, det mentale er 50 prosent av alt du gjør.

Både den svenske fotballstjernen og McGregor er kjent for friske uttalelser.

I 2002 sa Ibrahimovic at det John Carew gjorde med en ball, kunne han gjøre med en appelsin.

Hele 2017 har Conor McGregor kommet med verbale skudd i retning sin amerikanske konkurrent:

Bokseekspert Thomas Hansvoll mener i motsetning til mange at Conor McGregor har 40 prosent sjanse for å vinne storkampen.

Andre har vært mer negative til kampen. MMA-utøveren Chael Sonnen uttalte at det er en skam for idretten at McGregor, som aldri har bokset før, skal møte en ubeseiret bokser.

Ibrahimovic sier han tror kampen «kan gå begge veier».

– Her har du en fyr som har skapte en karriere over flere år, Mayweather. Også har du den andre fyren, som har skapt en karriere på kort tid, men han har fått et stort navn, sier 35 år gamle Ibrahimovic om de to kamphanene.

