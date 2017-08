Viasat vil rapportere folk som ser «tidenes boksekamp» uten å betale

De som prøver seg på å se eller vise helgens storkamp mellom Floyd Mayweather og Conor McGregor uten å betale for seg, kan få seg en overraskelse.

Modern Times Group (MTG) har sikret seg rettighetene til det som av mange kalles «tidenes boksekamp», og prisen ligger på 500 kroner for dem som vil se kampen grytidlig søndag morgen norsk tid.

Prisen kan føre til at mange blir fristet til streame kampen eller dele den live på Facebook. Begge deler er ulovlig.

– Vi har en avtale med distributøren og managementet, så det vi finner av «piratseing» melder vi videre til arrangøren, sier Stian Aune Kleppo, ansvarlig for kampsport hos MTG.

MTG-TOPP: Stian Aune Kleppo. Foto: Frode Hansen , VG

De som skulle prøve seg på såkalt «public viewing» kan fort vente seg andre reaksjoner.

MTG har sikret seg rettighetene til å vise kampen som en såkalt «pay-per-view» i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Avtalen innebærer at MTG har fått en mailadresse i USA som de skal sende alle linker som de finner eller blir gjort oppmerksom på. Kleppo tror ikke piratseing blir noe problem.

– Er ulovlig

Flere av Cecilia Brækhus´ kamper ble streamet og delt live på Facebook.

– Det er ulovlig, fastslo advokat Jon Wessel-Aas i Bing Hodneland da han uttalte seg om det juridiske til VG i vår.

– De som har filmet TV-skjermen har teknisk sett gjort noe ulovlig. De krenker Viasats rettigheter etter åndsverkloven, sa Wessel-Aas da.

At det koster hele 500 kroner for å få med seg helgens storkamp mellom MMA-stjernen Conor McGregor og den «pensjonerte» bokselegenden Floyd Mayweather i Las Vegas, tror Stian Aune Kleppo at TV-seerne aksepterer.

– Store begivenheter koster penger, og dette er en begivenhet som har kommet i stand nettopp på grunn av pay-per-view-inntekter verden rundt.

Det måtte mye penger til for å lokke Mayweather til et comeback – snart to år etter at han la opp. Boxing Kingdom anslår at 40-åringen kan tjene inntil 3,1 milliarder kroner (400 millioner dollar) på helgens kamp. For McGregor ligger én milliard kroner i potten.

Maratonsending



Boxing Scene opererer med minimumsinntekter på nesten 800 millioner kroner for Mayweather og 600 millioner for McGregor. Utbetalingene øker med interessen.

Det blir en lang natt for de som skal ha med seg kampen. Mayweather og McGregor går i ringen klokken 06.00 søndag morgen, norsk tid. Fra klokken 01.00 varmes det opp til gigantmøtet med en rekke andre kamper. Disse er gratis å se.

I MTG-systemet gjør man nå de siste forberedelsene til en maratonsending som retter oppmerksomheten mot helgens store begivenhet på Viasat 4 fra klokken 20.30 lørdag kveld.