VG på treningsleir med Brækhus: «Mikaela virker jo helt besatt»

MELSOMVIK (VG) Allerede nå har Cecilia Brækhus (36 år i dag) tatt i bruk bokseringen inne i arenaen der hun møter Mikaela Laurén (41) 21. oktober.

Cecilia Brækhus Kallenavn: First Lady Født: 28. september 1981 (36 år) Høyde: 171 cm Proffkamper: 31 seirer (åtte knockout) – null tap. VM-titler: Weltervekt-mester i WBC, WBA, IBF, WBO og IBO.

– Se deg rundt! Tenk deg når denne hallen blir fylt opp, vi får dimmet lyset og bokserne kommer inn til jubel og dundre musikk – og Michael Buffer står i ringen og sier «let's get ready to rumble». Da blir det gåsehud, selv på de tøffeste fighterne, sier Brækhus ivrig og ser seg rundt i arenaen

Det Oslofjord Convention Center, eid av menigheten «Smiths venner», som skal huse Brækhus og muligens så mange som 6000 tilskuere om drøyt tre uker.

Arenaen ligger et kvarters kjøretur fra Tønsberg sentrum, og ettersom det ikke er noen andre arrangementer der i mellomtiden, er bokseringen allerede satt opp. Som regel blir den rigget opp et par dager før kamp, men nå får altså Brækhus god tid til å virkelig gjøre det til sin hjemmebane.

– Jeg vet ikke hva det betyr, men det er spesielt. Det er første gang jeg har gjort det. Her har vi fått alle tenkelige fasiliteter, og hele teamet mitt har lagt opp campen her. Det er helt stille og rolig rundt her, fantastiske omgivelser og idyllisk. Jeg blir ikke forstyrret av noen ting, sier Brækhus.

Bygger ut for tre milliarder



Området der hun holder treningsleiren ligger fint til ved Melsombukta mellom Tønsberg og Sandefjord, men det er i praksis en stor byggeplass.

Svimlende tre milliarder kroner skal brukes på å utvikle Nord-Europas største konferansesenter med blant annet 16 (!) hotellbygg, fotballbaner og en ny stor innendørs arena. Alt skal etter planen stå ferdig i 2021.

RUTINE: Ole Klemetsen følger med når Cecilia Brækhus sparrer med tyske Lisa Cielas (t.v.), og Ulf Johansen foreviger økten på video. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Nå skal altså Brækhus bidra med oppmerksomhet rundt prosjektet, og det gjør hun nok best med boksehanskene på. Salen som med jevne mellomrom har vært stappfull av folk tilknyttet menigheten, skal huse boksefans der ikke nødvendigvis allsang og hallelujarop står i fokus. Det blir en litt pussig kontrast.

– Jeg gleder meg skikkelig, det er helt perfekt her, sier Brækhus og ser seg rundt i den intime arenaen.

– Bedre enn henne i alt



Hun er kanskje større favoritt enn noen gang i proffkarrieren som per i dag består av 31 kamper, like mange seirer og åtte av dem på knockout.

Laurén ble knocket ut av Brækhus sist de møttes, i 2010. Selv om den svenske motstanderen har utviklet seg og gått mange kamper de siste årene, så er hun 41 år gammel og skal i utgangspunktet være «lett match» for den ubeseirede norske boksedronningen.

– Jeg er jo bedre enn henne i alt, men du skal aldri undervurdere en fighter som er så motivert som det Mikaela er, sier Brækhus.

Laurén har i lang tid vært svært kritisk til Brækhus, og blant annet hevdet at den norske boksestjernen er mislikt av både norske og utenlandske kolleger. Laurén har også gjort et stort poeng ut av måten hun ble behandlet på av Brækhus da de to var sparringspartnere i Tyskland for noen år siden.

– Jeg skjønner ikke hva greia hennes er. Mikaela virker jo helt besatt, og har gått og tenkt på meg i mange, mange år. Det naturlige hadde vært at hun ville gjøre opp for seg, og gjerne knocket deg ut. Men så er hun sur fordi jeg ikke tok henne med på kino og kaffe da vi sparret sammen. Da blir jeg satt ut, sier Brækhus og ler.

– Jeg har tydeligvis kommet skikkelig under huden på Mikaela, og det er ikke bra for henne, legger hun til.

«BESATT»: Slik beskriver Cecilia Brækhus sin kommende motstander, Mikaela Laurén. Her er de avbildet på en pressekonferanse i Oslo 6. september. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Det er rolig og avslappet stemning inne i arenaen når Brækhus skal ha sin andre sparringsøkt. Hovedtrener Johnathon Banks er på plass, og det samme er støtteapparatet i Team Brækhus.

Trenerveteranen Ulf Johansen organiserer og planlegger, og med seg på lasset har han ikke helt ukjente Ole Klemetsen. De bidrar med boksetekniske innspill, men det er mye annet å passe på også.

Klemetsen, som selv bokset 51 proffkamper på 90- og 2000-tallet, vet godt hvor mye jobb og organisering som ligger bak i en treningsleir. Han pendler fra Stavanger for å være med så mye han kan.

– Det kribler jo litt ekstra når jeg ser hvordan arenaen og opplegget er. Jeg elsker det her, og jeg er glad for at Cecilia etter hvert har innsett at jeg har noe å bidra med. Så er jeg veldig god til å fortelle vitser og få opp stemningen, sier Klemetsen til VG og blunker lurt mens «altmuligkvinnen» Susanne Harrington har fått jobben med å massere og tøye ut Brækhus oppe i ringen.

Fra Detroit for å sparre



Domonique Dolton har kommet fra Detroit. Han har solide 19 seirer og ett tap som proff, og nå har super weltervekteren som jobb å presse Brækhus til det ytterste. Mens VG er til stede sparrer hun to runder mot Dolton, to runder mot Alycia Baumgardner fra Ohio, og én runde mot Lisa Cielas som har tatt turen fra Halle i Tyskland.

– De jeg sparrer med nå har en helt annen stil, og jeg må vøre konsentrert hele tiden. Dette er så nytt, frisk og inspirerende, sier Brækhus fornøyd.

Les også: Brækhus om millionsuksessen: – Det var riktig å satse alene

Etter hvert skal også svenske Johanna Ekedal bidra med sparringshjelp. Hun har vært med i Spania der Brækhus har forberedt seg til de siste kampene, mens de tre andre sparringspartnerne er nye.

LEKEN STEMNING Cecilia Brækhus gir Domonique Dolton et vennskapelig tupp i baken mens han snakker med Ole Klemetsen. Susanne Harrington står i bakgrunnen og følger med. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Ser fremover



Brækhus virker skarp og fokusert mens VG er til stede og ser henne i aksjon. Filming og bilder fra selve sparringen holdes internt, men Brækhus virker mindre stresset når det gjelder akkurat det.

– Handler det du driver med nå mer om å utvikle seg enn å spesifikt forberede seg på Laurén?

– Ja, absolutt. Det er det vi tenker på hele tiden – hvordan kan vi få meg ut av komfortsonen der jeg stort sett har gjort som jeg har villet når jeg har sparret. Nå tvinges jeg helt ut av rytmen, og må tenke på en ny måte, sier Brækhus som er klar på at hun har en drøm om å bokse i USA før hun legger opp.

Der er både MMA-stjernen Cris Cyborg og dobbelt OL-mester, Claressa Shields, høyaktuelle motstandere.

– Vi tar kamp for kamp, men vi har en tanke bak denne campen i forhold til veien videre, og det som skjer etter Laurén-kampen. Nå kommer det unge, sultne boksere og vi må forsvare tronen, sier Brækhus som altså fyller 36 år i dag.

NY INSPIRASJON: Trener Johnathon Banks (t-. v.) jar fått med seg Domonique Dolton (t.h.) fra Detroit for å få Cecilia Brækhus «ut av komfortsonen». Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Alderen tynger henne angivelig ikke:

– Det er så morsomt å bokse nå, og jeg er ekstremt motivert! Det er ufattelig moro å tenke nytt, og øve på nye ting, få utfordret seg selv.

– Er ikke det spesielt på et tidspunkt der mange tenker at du er på tampen av karrieren?

– Nei, jeg tror ikke det. Det er nå det er mest viktig, faktisk. Hvis jeg hadde gjort det samme om og om igjen, så ville jeg kjedet meg. Jeg kjeder meg raskt. Nå koser jeg meg mer enn noen gang, sier Brækhus fornøyd.

PS! Møtet mellom Brækhus og Laurén vil gå bak betalingsmur på Viaplay Fighting.