VG møtte Mike Tyson på jobb: «McGregor skal få det tøft, virkelig tøft»

LAS VEGAS (VG) Mens Floyd Mayweather (40) og Conor McGregor (29) gjør sine siste forberedelser til boksekampen som trolig knuser alle pengerekorder, sitter den gamle pengemaskinen Mike Tyson (51) i en suvenirbutikk i Las Vegas og skriver autografer mot betaling.

Utenfor er det nærmere 40 grader i skyggen, men inne på det stilfulle kjøpesenteret ved «The Strip» i Las Vegas har kjøleanlegget gjort jobben. Tyson er også på jobb, og det signeres autografer på løpende bånd.

Etter en times tid i kø, er det vår tur til å få hilse på legenden.

– Hvordan går det? sier Tyson vennlig og slenger frem høyrehånden for å hilse.

GOD BUTIKK: Bildet av Mike Tyson med bokselegendens signatur kostet 226 dollar, eller rundt 1800 norske kroner. Tyson sørget for solid omsetning i løpet av et par timers jobb i Las Vegas. Foto: Per Opsahl

Bildet VGs utsendte har betalt 226 dollar for, ligger allerede signert med sølvtusj på bordet foran 51-åringen.

Her gjøres det systematisk for å rekke over alle de fremmøtte som vil ha litt dyrebar tid med mannen som på 90- og 90-tallet levde opp til kallenavnet «The Baddest Man on the Planet». Det var ikke helt uten grunn at han fikk navnet heller.

Dyrisk god

Han var rett og slett et beist både i og utenfor ringen, og ble tidenes yngste verdensmester i tungvekt da han var 20 år gammel. Den rekorden står fortsatt, og blir vrien å slå. Tyson endte til slutt opp med 44 knockoutseirer på 58 kamper. Seks av dem endte med tap, det siste i 2005.

Sammen med avdøde Muhammad Ali er han tidenes mest kjente bokser, men Tyson har levd et knallhardt liv – både mens han var aktiv, og ikke minst etter at karrieren var over. Han har blant annet hatt store rusproblemer, og gikk i 2003 dundrende konkurs til tross for de enorme inntektene boksesporten hadde gittham.

KORT OG GODT TREFF: VG-journalistPer Opsahl møtte Mike Tyson i Las Vegas. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Tok feil valg

Sakte, men sikkert har han tilsynelatende fått orden på livet sitt igjen.

Mike Tyson * Født: 30. juni 1966. * Ble tidenes yngste tungvektsmester da han slo Trevor Berbick i en alder av 20 år. * Ble ubestridt mester da han samlet alle mesterskapsbeltene. * I 2003 ble han slått personlig konkurs til tross for at han har tjent minst to milliarder kroner på boksekarrieren. * La opp i 2005 etter flere mislykkede comebackforsøk. * Vant i alt 50 kamper i løpet av karrieren, 44 av dem på knockout. Tapte seks kamper.

– Jeg har tidvis vært en veldig dårlig person, og de aller fleste mennesker har perioder der de gjør dårlige valg. Men jeg er veldig glad for at jeg er den jeg er i dag. Nå er jeg er veldig bevisst på hvordan jeg lever og oppfører meg. Jeg prøver å være en ansvarsfull person og å oppdra barna mine på en god måte, sa Tyson i et intervju med VG i 2013.

Nesten fire år senere ser det ut til at det fortsatt går bra med 51-åringen. Han bor fremdeles like utenfor LasVegas sammen med kona Lakiha «Kiki» Spicer og de yngste barna. Tyson er ofte å se på både boksestevner og MMA-stevner.

Nå sitter han der inne i et provisorisk avlukke satt opp i suvenirbutikken Field Of Dreams, og tar imot dem som har punget ut mellom 200 og 300 dollar for et bilde, en shorts eller en boksehanske som skal signeres. Åtte-ni personer er i sving for å hjelpe til med organiseringen, og det er liten tvil om at Tyson fortsatt har en veldig høy stjerne hos mange. Salget av effekter går bra.



ØREBITINGEN: Her tar Mike Tyson et jafs av øret til Evander Holyfield i VM-kampen i Las Vegas 28. juni 1997. Foto: Jack Smith , AP

Bet Holyfield i øret

Stille summing fra folk som er ute på ettermiddagsshopping overdøves av en ivrig herre utenfor butikken.

«You are saved by the bell! Meet Mike Tyson today - hurry up!» raller han rutinert.

I løpet av et par timer er det 3-400 mennesker som er innom Tyson, og autografskrivingen genererer tydeligvis brukbare inntekter. I tillegg har han hatt suksess med sceneshowet «The Undisputed Truth», der han forteller om sin tøffe oppvekst, og livet i rampelyset på godt og vondt.

Han skulle egentlig til Oslo med showet i 2014, men det ble avlyst. Nå er han i gang med oppfølgeren «The Undisputed Truth 2», og skal opptre i Las Vegas i september og oktober.

– Jeg er journalist fra Norge, og intervjuet deg på telefonen for snart fire år siden. Det ble ikke noe av den planlagte Oslo-turen din den gangen, men kommer du snart til Norge?



– Har du tatt turen fra Norge? Jeg håper da virkelig jeg kan reise til Oslo snart, vi får se hva som skjer, svarer Tyson.

Selv tjente han 30 millioner dollar på den skjebnesvangre returkampen mot Evander Holyfield i 1997. Sistnevnte satt igjen med 35 millioner dollar for kampen, som endte med diskvalifisering av Tyson. Han hadde gnagd en bit av øret til Holyfield, og spyttet den ut på kanvasen. Da Tyson forsøkte på et nytt glefs, ble kampen stoppet.

Frykter for helsen

De to tapene mot Holyfield markerte for alvor starten på den store sportslige nedturen for Tyson. Han gikk riktignok ti kamper til, blant annet utfordret han Lennox Lewis om tungvekttronen i 2002. Det ble tap på knockout i en kamp som for øvrig genererte over 100 millioner dollar i TV-inntekter.

Nå når pengeutbetalingen nye høyder. Ubeseirede Floyd Mayweather går sin 50. kamp i karrieren, og skal møte irske McGregor, MMA-helten som aldri før har gått boksekamp. Det handler mer om penger enn noen gang, og kampen har selvfølgelig fått navnet «The Money Fight».

Mayweather skal alene være sikret et grunnbeløp 100 millioner dollar, som kan vokse seg både tre og fire ganger større dersom TV-salget blir som forventet. McGregor må nøye seg med minst 75 millioner dollar, men også han kommer til å tjene betydelig mer.

Kampen er uansett kontroversiell, og mange mener den har svært liten sportslig verdi fordi McGregor angivelig er sjanseløs.

Tyson ble for kort tid siden sitert i alle medier på at han var redd McGregorville bli «drept» av Mayweather i bokseringen. På vei ut av avlukket til Tyson i suvenirbutikken forsøker VG seg på et kjapt spørsmål om kampen «alle» kampsportinteresserte snakker om:

– Er du fortsatt bekymret for at McGregor skal bli «drept»?

– Jeg vet i alle fall at McGregor skal få det tøft, virkelig tøft, sier Tyson og gliser før VGs journalist og fotograf blir beordret ut av en bestemt vakt.

KOMMER TIL NORGE? Det er mulig det blir sagt i ren høflighet, men Mike Tyson vil gjerne ta turen til Norge etter at forrige tur ble avlyst. Her sammen med VG-journalist Per Opsahl i Las Vegas. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Vårt snaue minutt med Mike Tyson er over, og vi rusler ut mens hovedpersonen er i gang med neste signering. Minuttet gikk fryktelig fort, men trøsten får være at flere av motstanderne hans i bokseringen måtte ta til takke med langt mindre tid.

Og de forlot som regel Tysons territorium på båre ...

PS! Mayweather og McGregor er ventet å gå i ringen rundt kl. 06.00 søndag morgen, norsk tid. Kampen sendes direkte på Viaplay Fighting, og koster 499 kroner.

