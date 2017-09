Det ble en kontroversiell uavgjort mellom Gennadij Golovkin (35) og Saúl Álvarez (27) i nattens storkamp i Las Vegas. Nå vil begge boksestjernene ha omkamp.

Kampen, som ble unnagjort tidlig morgen søndag norsk tid, var langt fra udramatisk. Én av dommerne mente Álvarez vant med 118-110, en annen kom frem til 115-113 i motsatt favør og den tredje klarte ikke skille de to kamphanene og ga 114-114.

Dermed endte det uavgjort etter 12 tette runder, men Golovkin var den klart førende fighteren, og burde ha vunnet.

Bakgrunn: Las Vegas klar for ny storkamp

Viasat-kommentator Thomas Hansvoll mente at det var en klar seier til Golovkin.

TO SEIERHERRRER? Umiddelbart etter kamp feiret begge bokserne som om de hadde vunnet. Foto: Joe Camporeale , Reuters

– Det blir en uavgjort, men 118-110 til Canelo, det er det verste jeg har hørt. Det er elendig dømming! En dommer hadde 115-113, det samme som meg, til Golovkin, sa Hansvoll på sendingen mens bildene av en småfrustrert Golovkin rullet over skjermen.

– Jeg synes rett og slett Golovkin blir bortdømt her. 118-100, jeg er sjokkert rett og slett. Jeg blir helt oppgitt.

Hansvoll får støtte av tidligere proffbokser og OL-vinner Audley Harrison, som melder følgende på Twitter.

Resultatet betyr uansett at Golovkin beholder beltene fra WBA, WBC og IBF. Han står uten tap på sine 38 kamper, mens Álvarez står med 49 seirer, to uavgjorte og ett tap.

BEHOLDER BELTENE: Gennady Golovkin. Foto: Joe Camporeale , Reuters

Siste ord er ikke nødvendigvis sagt mellom de to bokserne. Etter kamp uttalte Golovkin at han gjerne tar en omkamp.

– Selvfølgelig vil jeg gjøre det på nytt. Det var en dramatisk kamp, og alle har lyst til å se den skje igjen. Men bare med helt nøytrale dommere, sier han ifølge Daily Mail.

Der er Álvarez enig.

– Vi burde ha en kamp nummer to. Og hvis folket har lyst på den, er det selvsagt. Han vant ikke. Det ble uavgjort, og jeg har alltid sagt at jeg er et steg foran ham. Vi skal bokse på nytt, og da vinner jeg uansett, sier han ifølge The Telegraph.

PS! Det er to uker siden Floyd Mayweather og Conor McGregor møttes i samme arena til tidenes mest innbringende boksekamp. Den kampen handlet mest om show og penger, mens nattens oppgjør var en skikkelig godbit for boksefansen.