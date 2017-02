Tror kritikken mot Brækhus preller av: – De har vekket en sovende bjørn

OSLO SPEKTRUM (VG) Cecilia Brækhus (35) blir beskyldt for å være «dirty», gammel og primadonna. Det tror bokseekspertene kan gå hardt utover kveldens motstander, Klara Svensson (29).

Oppkjøringen til Brækhus 30. kamp som proffbokser har vært preget av uvanlig dårlig stemning, og flere kontroversielle episoder.

Brækhus etter pressekonferansen: – Ante ikke at de var så bitre

Det startet på onsdagens pressekonferanse i Oslo Bokseklubb der Svensson-trener Joey Gamache hevdet at Brækhus har utviklet et negativt mønster i boksestilen sin, og han utdyper overfor VG at hun i hans øyne ikke bare er verdens beste kvinnebokser, men også verdens mest dirty kvinnebokser.

MØTER BRÆKHUS I KVELD: Klara Svensson er utfordrer og soleklar underdog før møtet med Cecilia Brækhus i Oslo Spektrum. Her fra gårsdagens innveiing der hun ble stående alene. Foto: Audun Braastad , NTB scanpix

– Jeg påpeker bare de skitne triksene hun bruker. Jeg har sett henne veldig mye på video de siste månedene, og da legger jeg merke til mønsteret. Hun bruker albuene, slår i lårene, drar hodet ned på motstanderen. Det er ting man ikke skal gjøre, man får advarsler for det og det er ulovlig, sier Gamache til VG mens han ser på opptak fra oppgjørene Brækhus hadde mot Chris Namus og Anne Sophie Mathis.

Skjeller ut Brækhus: – Hun burde skamme seg

– Synes du hun er mer dirty enn andre kvinneboksere?

– Ja, jeg synes det.

Se klippene Gamache har plukket ut i videovinduet øverst.

Viasat-ekspert Roar Petajamaa skjønner hva Gamache mener, og synes det er helt greit at han har gått såpass hardt ut.

– Det er hans jobb som trener å forsvare sin elev, og det bør alle påpeke hvis man er dirty i ringen, sier Petajamaa til VG.

Brækhus mot Svensson går bak betalmur på Viaplay Fighting i 23-tiden.

– Hun har blitt en råere bokser og tatt frem ting hun ikke gjort før. Før var hun «The Clean First Lady» og nå ser du at hun rapper til litt, bruker mer armer og river ned hvis de prøver seg på «infight», så hun har blitt en annerledes bokser.

På onsdagens pressekonferanse ble det også voldsomt ampert mellom Brækhus-leiren og hennes gamle promotor Team Sauerland – som nå representerer Svensson. Gamletrener Ulli Wegner har uttalt seg negativt om Brækhus, og det samme har Sauerland-ledelsen.

Brækhus om Sauerland: – De oppfører seg som bitre eks-kjærester

– Hva synes du om Cecilias reaksjon da hun fikk kritikk på onsdag?

– Jeg fikk inntrykk av at hun ble opprørt på pressekonferansen. Hun kranglet med flere, og var i vektkutting. Det boblet nok litt over.

– Er det positivt eller negativt for Cecilia?

– Det er bra for henne at hun er aggressiv, sier Petajamaa.

Fikk du med deg denne? Brækhus måtte kaste klærne før innveiingen: – Ville ikke gjøre det foran hele Norges befolkning

Ikke usportslig



Mikaela Lauren, som har bokset mot både Svensson og Brækhus, er på plass i Oslo som ekspert for svenske Viasat. Hun gikk i går kveld voldsomt ut mot Brækhus oppførsel i forbindelse med innveiingen, men synes kritikken mot den norske boksestjernens angivelige dirty stil er overdrevet.

– Jeg opplever ikke at hun gjør noe tilsiktet med å slå i bakhodet og bakpå ryggen. Hun gjør ikke bevisste stygge saker, men i nærkamper er hun kanskje litt ekstra slu. Jeg vil ikke si at hun er usportslig, og det er uansett dommerens jobb å rydde opp i det, sier Laurén til VG.

– Dette er noe Gamache gjør kun for å komme inn i Cecilias hode, legger hun til.

– Tror du han klarer det?

– Nei, Cecilia er for rutinert. Hun vet hva som kreves for å vinne fighten, og ha full fokus når gongongen går. Jeg tror heller de har vekket opp en sovende bjørn. Det kan bli farlig for dem, og Klara kan komme til å betale for det, sier Laurén som levner Svensson minimale sjanser mot ubeseirede Brækhus.

Viasats ekspertkommentator, Thomas Hansvoll, har tidligere uttalt at han mener dommeren gjorde feil da Mathis tapte på knockout mot Brækhus i Oslo Spektrum i oktober i fjor.

– Jeg synes Gamache har noen poeng. Det er helt på grensa, men en bokser i kamp gjør jo det man slipper unna med. Det er mange som er litt på grensa hele tiden, og det synes jeg Cecilia er. Det har jeg påpekt tidligere også – i begge kampene mot Mathis. Det var mye holding i den første kampen, og litt på kanten med knockouten i kamp to, sier Hansvoll til VG.

– Jeg skjønner hvorfor Gamache vil ta det opp, men det er jo bare for å terge.

– Hva tror du han oppnår med det?

– Det kan slå begge veier. Jeg tror han håper å få til er at hun skal bli såpass forbannet at hun blir overivrig og mister litt teknikken og virkelig vil vise seg frem. Klara er ganske flink til å lure motstanderne sine, og hvis sinnet tar overhånd er det fort gjort å miste litt guard og slike ting. Andre veien er at hun blir enda mer skjerpet, og mer aggressiv på en bra måte som gir Cecilia god energi, sier Hansvoll.

PS! Kveldens boksestevne sendes på Viasat 4 fra kl. 18.30. Brækhus mot Svensson går på «pay-per-view» på Viaplay Fighting i 23-tiden. Alexander Hagen, Tim-Robin Lihaug og Kai Robin Havnaa skal i aksjon i oppvarmingskampene, og i tillegg er det fem amatørkamper mellom Norge og Sverige.