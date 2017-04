Tror Klitsjko taper gigantkampen

Den aldrende kjempen Vladimir Klitsjko (41) skal forsøke å ta tilbake tungvektstronen foran 90.000 tilskuere på Wembley i kveld. Mot knockoutmaskinen Anthony Joshua (27) blir det mildt sagt vanskelig.

Anthony Joshua: Nasjonalitet: Britisk Alder: 27 Høyde: 198 cm Rekkevidde: 208 cm Proffkarriere: 18 seirer (18 KO) – null tap Amatørkarriere: OL-gull i super tungvekt i 2012 Karakterer: Høyde/rekkevidde: 9,5 Fysikk: 10 Erfaring: 7,3 Hake/tåleevne: 8,3 Mentalt: 9,7 Teknikk: 8,7 Taktikk: 8,3 Jab: 9,3 Knockoutkraft: 10 Trener: 8,7 Totalt: 8, 98



* Karakterene er satt av Thomas Hansvoll, Roar Petajamaa og Erik Nilsen.

– Jeg mener at Joshua er et unikum, og har ham som favoritt. Han er en bokser som har alt. Jeg er redd for at dette blir et trist sorti for Klitsjko og at dette blir den siste kampen hans, sier Viasat-ekspert Thomas Hansvoll til VG.

Det er to olympiske mestere som barker sammen bokseringen som er plassert midt ute på Wembley. Klitsjko tok gull i Atlanta i 1996, mens Joshua gikk helt til topps i London-OL for fem år siden.

Nå skal de møtes som proffer i den engelske hovedstaden, og billettene til kampen ble raskt revet bort. Det kommer til å bli en skikkelig heksegryte, og sportslig sett er det også en av de største kampene på lang tid.

– Vi må tilbake til tiden da Evander Holyfield, Mike Tyson og Lennox Lewis var på topp for å finne en kamp som er like interessant. Dette oppgjøret genererer enorm interesse, og det har mye med at Vladimir Klitsjko regjerte så lenge, sier generalsekretær i Norges Bokseforbund, Erik Nilsen, til VG.

Kampen sendes direkte på Viaplay Fighting, og de to superstjernene er ventet å entre ringen ca. kl. 23.

– Jeg tror Joshua fint kan tåle et tap mot Klitsjko, men tror ikke det skjer. Det er utvilsomt Klitsjkos siste kamp hvis han taper her – og jeg tror det skjer mye i de førsterundene, legger Nilsen til.

Vladimir Klitsjko: Nasjonalitet: Ukrainsk Alder: 41 Høyde: 198 cm Rekkevidde: 206 cm Proffkarriere: 64 seirer (53 KO) – fire tap Amatørkarriere: OL-gull i super tungvekt i 1996 Karakterer:

Høyde/rekkevidde: 9,5 Fysikk: 8,3 Erfaring: 10 Hake/tåleevne: 7,7 Mentalt: 8,3 Teknikk: 9,7 Taktikk: 9,7 Jab: 9,3 Knockoutkraft: 8 Trener: 7,7 Totalt: 8,82 * Karakterene er satt av Thomas Hansvoll, Roar Petajamaa og Erik Nilsen.

Klitsjko tapte ikke en kamp på over 11 år, og var mesteparten av tiden rangert som verdens beste tungvekter sammen med storebror Vitalij.

Sjokket var derfor stort da han tapte fortjent på poeng mot Tyson Furyi Düsseldorf i november 2015. Omkampen ble aldri noe av, og Fury er ute av bildet på grunn av dopinganklager og store personlige problemer.

Tror på tidlig Joshua-seier



Men det er en annen britisk bokser som har tatt tungvektsklassen med storm. Joshua ble proff høsten 2013, og har siden da knocket ut all motstand. 27-åringen står med 18 seier og like mange på knockout. Motstanderne har aldri holdt ut i lenger enn til syvende runde.

Klitsjko har til sammenligning gått 64 proffkamper, 53 knockoutseirer og fire tap. Ukraineren har en enorm erfaring, men møter Joshua stinn av selvtillit.

– Klitsjko har erfaringen, men fysikken og det mentale er i favør Joshua. Dette blir en kamp mellom den gamle mesteren, og den yngre generasjonen. Jeg tror Joshua kan avgjøre dette i løpet av de tre-fire første rundene. Hvis kampen går lenger enn det kan det vippe i favør Klitsjko, mener Viasats bokseekspert Roar Petajamaa.

Brækhus: – Vladimir er i brutal form



Cecilia Brækhus sitter ringside i London i kveld. Hun har de siste årene samarbeidet tett med Klitsjko, og de har felles trener i amerikanske Johnathon Banks – mannen som gikk trenerskolen hos den nå avdøde legenden Emanuel Steward.

– Hva tror du om kampen?

– Det er 50-50, men Vladimir er i brutal form – og han er supersulten. Han trener som han aldri har gjort før. Hvis han klarer å få alt det ut i ringen, så slår han Joshua. Hvis han knyter seg litt, så blir det verre, sier Brækhus til VG.

– Tror du han fortsetter karrieren uansett utfall?

– Jeg vet ikke. Det er det ingen som vet, og jeg tror ikke han vet det selv en gang. Han må se hva som skjer og ta det kamp for kamp.

– Hva har det å si for deg at han fortsetter?

– Det har ikke så mye å si. Vi bygger opp et sterkt internasjonalt navn uansett, og har K2 Promotions i ryggen. Samarbeidet med Vladimir fortsetter. Han er en veldig fin fyr, som jeg kan ringe når som helst. Hvis det er noe jeg lurer på, så stiller han opp. Han er som en slags mentor for meg, sier Brækhus.

PS! Det er to store tittelbelter som står på spill i kveldens kamp – IBF og WBA. WBC-beltet er det amerikanske Deontay Wilder som har, og WBO-beltet tilhører Joseph Parker fra New Zealand.