Svømme-Lavrans skal få Brækhus i bokseform

OSLO/SNARØYA (VG) Cecilia Brækhus (35) har startet oppkjøringen til kampen foran 20.000 tilskuere i Bergen i juni. Med på laget har hun fått tidligere toppsvømmer Lavrans Solli (25).

– Det er veldig bra trening for meg. Jeg har faktisk ikke trent skikkelig svømming før nå. Det gir meg et veldig bra grunnlag nå som den knallharde oppkjøringen starter, sier Brækhus til VG

Den siste måneden har hun vært i bassenget på Hundsund bad på Snarøya to ganger i uken. Og det er den tidligere landslagsprofilen Lavrans Solli som har tatt på seg jobben med å trene boksedronningen.

– Det er bare morsomt å kunne lære bort litt. Dessuten er det veldig inspirerende å lære bort til noen som er virkelig interessert i å lære. Det er lett å skjønne at hun er toppidrettsutøver, sier Solli til VG.

«Boost»



Solli har sluttet å konkurrere, selv om han var med i NM i Bergen tidligere i år. Han prioriterer modelljobbingen, men kanskje bor det også en fremtidig topptrener i 25-åringen.

– Vi får se om det blir noe videre samarbeid med Cecilia. Nå er vi snart ferdig med opplegget for denne gang, så kan det jo hende at det blir mer før hennes neste kamp, sier Solli som var på plass som tilskuer i Oslo Spektrum da Cecilia Brækhus vant på poeng mot Klara Svensson i februar.

HELT I STARTFASEN: Cecilia Brækhus har drevet med grunntrening den siste måneden. Lavrans Solli (t.v.) mener hun holder bra mosjonistnivå i bassenget. Foto: Jørgen Braastad , VG

– Jeg kommer til å fortsette å svømme, det er helt sikkert. Det har gitt meg et «boost», og det er lett målbare resultater. Det er gøy å se fremgangen på så kort tid, forklarer Brækhus og legger lattermildt til:

– Jeg våknet her en morgen og hadde 47 i hvilepuls. Det har jeg ikke vært i nærheten av før. Det var nesten så jeg måtte ringe legen fordi jeg trodde noe var galt.

Dropper OL



Solli vil ikke ta på seg all æren for at Brækhus har bedre kondis enn tidligere, og han tror heller ikke at hun bør legge boksehanskene på hyllen for å satse for fullt i vannet.

– Hvor god er egentlig Cecilia til å svømme?

– Sammenlignet med vanlige mosjonister er det jo bra, men vi må nok trene ganske hardt hvis hun har planer om å svømme i OL 2020 – da har vi dårlig tid, spøker Solli.

Brækhus har lekt litt med tanken om hun faktisk skal satse på å bokse som amatør i Tokyo om tre år, men det er nå helt uaktuelt. Med andre ord blir det hverken svømmeren eller bokseren Brækhus som kjemper om medaljer der.

– OL får noen andre ta seg av. Jeg har mer enn nok å gjøre som proffbokser, sier 35-åringen og ler.

Flytter permanent fra Berlin til Oslo



Hun er i ferd med å flytte for godt fra Berlin, der hun har bodd siden 2008, og hjem til Norge og Oslo. Etter at proffboksing ble lovlig i Norge har hun funnet ut at det er like greit å holde seg hjemme.

– Det er Oslo som blir basen min. Jeg har ikke hatt tid til å finne meg en leilighet ennå, men det løser seg, sier Brækhus.

Nå skal hun omsider også bokse i Bergen – foran 20.000 mennesker, dersom det blir utsolgt.

30 SEIRER – NULL TAP: Cecilia Brækhus vant oppgjøret mot Klara Svensson i februar. Nå skal hun snart gå sin 31. kamp. Foto: Trond Solberg , VG

– Det har ikke gått helt opp for meg ennå hvor stort det blir. Jeg får gåsehud bare jeg tenker på det. Samtidig er det mye hard jobbing som gjenstår før jeg er kampklar, sier Brækhus.

Motstander er argentinske Erica Anabella Farias, og det blir ubeseirede Brækhus sin 31. proffkamp. Farias har bare ett tap på merittlista, og er muligens den tøffeste motstanderen så langt.

– Nå skal jeg først til London for å se Vladimir Klitsjko mot Anthony Joshua på Wembley, og så drar jeg til Spania der jeg stort sett skal være frem mot kampen 9. juni, sier Cecilia Brækhus.

PS! Boksetrener Johnathon Banks er nå opptatt med å kjøre Klitsjko klar til helgens storkamp, som for øvrig sendes direkte på Viaplay Fighting. Han reiser til neste uke sammen med Brækhus til Spania der hun forbereder seg sammen med Ole Klemetsen og Ulf Johansen som nå også er tilknyttet Team Brækhus.