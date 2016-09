Svensk Brækhus-rival ringside i kveld: – Hun kan være så høy på pæra hun vil

Klara «Swedish Princess» Svensson (28) blir neste utfordrer dersom Cecilia Brækhus (35) slår Anne Sophie Mathis i kveld, og hun sitter ringside og holder med den norske stjernen.

MØTES I KVELD: Anne Sophie Mathis (t.v.) og Cecilia Brækhus etter fredagens innveiing. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

– Jeg håper Cecilia vinner, og det er fordi en kamp mot henne er den aller største. Hun er ubeseiret, og medieinteressen med Sverige mot Norge vil være enorm, sier Svensson til VG.

Hun var tidligere treningskollega med Brækhus i Team Sauerland, men etter at Brækhus avsluttet samarbeidet med det tyske promotorselskapet er det Svensson som er den største kvinnestjernen. For tre uker siden slo hun Mikaela Lauren i kampen om retten til å få møte vinneren av Brækhus mot Mathis.

For to år siden begynte Svensson å bli nevnt som en aktuell motstander for Brækhus, men da VG konfronterte boksestjernen med det svarte hun følgende:

– Jeg slår Klara Svensson med én arm på ryggen, men vil hun ha kamp så skal hun få det.

– Hva synes du om at Brækhus har sagt hun kan slå deg med én arm på ryggen?

– Jeg mener det er farlig å undervurdere noen. Jeg har utviklet meg veldig de siste årene, og nå tror jeg hun trenger tre armer for å slå meg. Hun kan være så høy på pæra hun vil for nå er hun nummer én uansett vektklasse, og hun er ubeseiret, sier Svensson.

KØBENHAVN, DANMARK 20140913. Svenske Klara Svensson vant mot tyske Marie Riederer i VM-kampen i København lørdag kveld. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Tapte VM-kamp



Svensson står med 17 seirer (fem på knockout) og ett tap så lang i karrieren. Nederlaget kom i VM-kampen i lettvekt mot Erica Anabella Farias i super lettvekt for halvannet år siden. Nå har Svensson peilet seg inn på weltervektklassen der Brækhus har regjert i mange år og har de fire store beltene.

– Jeg føler jeg er klar til å møte henne nå. Vi har møtt noen av de samme motstanderne, og jeg har hatt mange av de samme sparringspartnerne. Vi har lik bakgrunn med solid amatørerfaring, og begge er tekniske i stilen. Men jeg er en annerledes type motstander enn det hun er vant med og det vil gjøre det vanskelig for henne, mener Svensson.

Det blir trolig en elektrisk stemning med 10.000 tilskuere i Oslo Spektrum i kveld, og Svensson gleder seg stort.

– Det er to tøffe damer, og jeg så den forrige kampen mellom dem live. Jeg er spent på å se om Cecilia har forandret seg noe under den nye treneren, sier Svensson som tapte for Brækhus som amatørbokser i finalen av Norway Box Cup i Oslo i 2005.

PS! Kveldens oppgjør mellom Brækhus og Mathis er ventet å starte rundt kl. 22.30, og sendes direkte på TV3.