Spøkefull Lihaug om motstander: – Det eneste jeg vet er at jeg er mer sexy

Tim-Robin Lihaug (24) bokser sin første kamp etter tapet for den tyske superstjernen Arthur Abraham. I kveld møter han ungarske Gergo Horvath (23) i Sofia - en motstander han ikke vet stort om.

– Jeg har sett ett bilde av ham, og ikke funnet så mye mer informasjon. Det eneste jeg vet er at jeg er mer sexy enn ham. Det fikk jeg bekreftet på innveiingen,, sier en spøkefull Lihaug om kveldens motstander som står med ni seirer og to tap på 13

proffkamper (én uavgjort).

Lihaug får skryt etter stjernekampen

Han er et relativt ubeskrevet blad, og har ikke møtt den helt store motstanden så langt i karrieren.

Selv skal Lihaug gå sin 18 proffkamp, og det blir hans første utfordring etter at han tapte storkampen mot Abraham på knockout i juli.

Nå har 24-åringen bestemt seg for å satse i lett tungvekt-klassen. I går veide han inn til 79,3 kilo, mens motstanderen «bare» veide 77 kilo blank.

– Fordelen min nå er at jeg er mye, mye sterkere. Det er bedre for meg å bokse i lett tungvekt nå som normalvekten min er rundt 85 kilo, og det ble fryktelig tøft å komme ned i super mellomvekt. Jeg merker i sparring og på trening at jeg er mye mer robust, sier Lihaug.

Kveldens boksestevne sendes direkte på Viaplay Fighting, og Lihaug er ventet å entre ringen rundt kl. 19.00.

GIKK STORKAMP: Tim-Robin Lihaug fikk muligheten til å møte den tyske superstjernen Arthur Abraham (t.h.) i juli. Det endte med knockout-tap for nordmannen som har 15 seirer, åtte på knockout, i karrieren. Foto: Soeren Stache , AP

– Motstanderen min har jeg ikke sett noen videoer av, men han virket skarp og klar på innveiingen. Men jeg er både bredere og høyere enn ham, og jeg har jo kommet hit for å gi ham juling, legger 24-åringen til.

15.000 tilskuere



REISER IKKE TIL BULGARIA: Thomas Hansvoll er ikke med til Bulgaria, men har hatt hovedansvaret for treningen til Tim-Robin Lihaug opp mot kampen. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Han trenes fortsatt av Thomas Hansvoll, men han er ikke med til Sofia der det er solgt 15.000 billetter til kveldens stevne der tungvekteren Kubrat Pulev går hovedkampen mot Samuel Peter.

Hansvoll kommenterer også boksing på Viaplay, og måtte bli hjemme i Oslo mens Trevor Ambrose skal sitte i Lihaugs hjørne.

– Jeg gleder meg virkelig til å gå kamp igjen nå. Jeg har vært borte noen måneder etter tapet mot Abraham, men satser på at det skjer mye spennende neste år. Jeg har i alle fall et stort håp om å gå kamp i Norge før sommeren, sier Lihaug.

At han skal være aktuell til å bokse på det planlagte stevnet der Cecilia Brækhus møter Klara Svensson 28. januar ønsker ikke Lihaug å si noe om.

– Jeg må konsentrere meg om én kamp av gangen, og nå er det Horvath som gjelder. Uten seier mot ham spiller det liten rolle hva som skjer fremover, sier Lihaug.

