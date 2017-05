Slo til nevøens motstander etter kaotisk tittelkamp

Jose Uzcategui (26) ble diskvalifisert i VM-tittelkampen mot Andre Dirrell (33). Så brøt det komplette kaos ut.

Uzcategui leverte tre knallhard slag mot Dirrell - to av slagene traff imidlertid etter at bjella hadde ringt for avsluttet runde.

Etter å ha fått medisinsk tilsyn inne i ringen, konkluderte legene med at Dirrell ikke kunne fortsette kampen etter slagene fra sin konkurrent fra Venezuela.

– Runden var over, og Andre ble slått ut på ulovlig vis. Derfor vinner Andre ved diskvalifikasjon, sa dommer Bill Clancy.

Det var ikke nok med tittelbeltet i mellomvekt for Dirrells familie.

Flere familiemedlemmer – blant annet tidligere proffbokser Anthony Dirrell –forsøkte å storme ringen, men ble stoppet av sikkerhetsvakter.

Dirrells onkel var imidlertid allerede i ringen.

Etter at Dirrell og Uzcategui hadde skværet opp med en klem, sto Dirrels onkel, som også er hans trener, Leon Lawson, og snakket med nevøens motstander og en av hans støttespillere.

Rolig prat ble plutselig avløst av et kraftig slag rett i Uzcateguis ansikt. Onkelen traff først rett i venezuelanerens høyre kinn, før han forsøkte seg å slå ham på ny.

Da stormet flere til, og fikk kontroll over Lawson.

– Tilgi ham



– Jeg er veldig lei meg for hva treneren min gjorde. Men han elsker meg, sa Dirrell til publikum etter kampen, ifølge CBS.

– Jeg forstår ikke hvorfor han gjorde det. Men jeg må takle det, Jose må takle å tape og onkelen min må takle det som eventuelt vil skje med ham nå. Men vær snille å tilgi ham, sa Dirrell videre.

Ifølge CBS Sport og ESPN skal politiet i Maryland ha lett etter Lawson etter kampen, for å arrestere ham.

Tittelbeltet i mellomvekt var ledig, etter at profil som Carl Froch og James DeGale er blant dem som har hatt beltet de siste årene.

