Verdens beste bokser, Floyd Mayweather (40), har vunnet alle sine 49 kamper. Nå avslører tidligere motstandere hvordan det er å stå ansikt til ansikt med «Money» i ringen.

– Floyd er annerledes, du kan la en mann skyte vilt rundt seg med et automatvåpen, mens Floyd er mer som en snikskytter, han vil heller drepe deg med et skudd fra en rifle, i stedet for å sløse med ammunisjonen, sier Roberto Guerro til Yahoo Sport.

Guerro tapte på poeng mot Mayweather i 2013.

– Nesten besatt

– Floyd får deg ikke bare til å bomme på slagene, han svarer også alltid med slag tilbake. Det er veldig frustrerende og man blir fort sliten mentalt, i tillegg er det høye tempoet hans en stor utfordring, legger han til.

Natt til søndag smeller det i Las Vegas når Floyd Mayweather gjør comeback i bokseringen for å møte MMA-stjernen Conor McGregor. Mange anser det til å bli tidenes kampsport-begivenhet og kampen er ventet å omsette for over fem milliarder kroner.

Pene summer for Mayweather, som kaller seg «Money», og som er en av tidenes best betalte idrettsutøvere. Samtidig har 40-åringen fått mye kritikk for å være en defensiv bokser som foretrekker å vinne på poeng etter 12 runder.

– Han kaster ikke vekk energien sin. Han vil gjøre nok for å få poengene og vinne runden. Han kalkulerer hele tiden, sier André Berto til MMA Fighting.

Berto var den siste som møtte Mayweather for to år siden, i det som skulle bli karrierepunktumet med 49 strake seire. Nå kan Mayweather ta triumf nummer 50, passere Rocky Marciano og få tidenes sterkeste kamprekke på 50-0.

– Han var meget oppmerksom, nesten besatt. Han kjenner hver posisjon i ringen og kan bevege seg rundt. I pausene satt jeg på stolen og så at han holdt et øye til meg for å se hvordan jeg pustet. Han kunne slå meg én gang, ta fatt rundt meg og puste dypt inn. Det var en spesiell opplevelse, minnes Berto.

– Han fanger deg

Eksperter tror Mayweather vil vinne helgens kamp komfortabelt. Bookmakerne gir deg bare rundt 1,20 i odds på seier til amerikaneren. Men «Espen Askeladd»-stempelet til uredde og hardtslående McGregor gir kampen en ekstra dimensjon. Samtidig er det 29-åringens debut i en boksering. Begge bokserne har sagt at de skal vinne på knockout og at de vil være offensive i ringen.

– Han er uten tvil den beste jeg har møtt. Hans defensive evner og timing gjør ham så god. Jeg kunne slått tre ganger, men når han slo én gang, da gjaldt det virkelig, sier Ricky Hatton til Ring TV. I 2007 tapte han på teknisk knockout i møtet med Mayweather.

– Mange av hans slag kommer som en reaksjon og refleks. Han ser hva du gjør og hva du prøver på. Og når du tar skrittet, så reagerer han så hurtig - pang! Han fanger deg. Det er utrolig vanskelig å håndtere, forklarer Guerro.

I Norge vises kampen på Viaplay og koster 499 kroner.