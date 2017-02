Skjeller ut Brækhus: – Hun burde skamme seg

OSLO SPEKTRUM (VG) Cecilia Brækhus (35) hadde så store problemer med å komme seg under vektgrensa på 66,7 kilo at hun ble kraftig forsinket, måtte kaste alle klærne og veie inn på bakrommet. Det fikk både motstander Klara Svensson (29) og kollega Mikaela Laurén (41) til å fyre seg opp.

Innveiingsseansen før kveldens VM-kamp i Oslo ble en langtekkelig, og til slutt smådramatisk, affære. Den ble avsluttet med at Laurén, ekspert for svenske Viasat og selv proffbokser, hudflettet den norske boksedronningen overfor VG.

Brækhus er i ferd med å terge på seg svenskene i ren Petter Northug-stil.

Først ble innveiingen en time forsinket, og da fikk VG bekreftet at Brækhus slet med å klare vektgrensa til weltervekt på 66,7 kilo – noe hun ikke har hatt store problemer med tidligere. Da hadde motstander Svensson og de andre bokserne som skal i aksjon ventet lenge uten å vite hva som var galt.

Svensson veide inn og poserte på podiet alene, mens Brækhus glimret med sitt fravær helt til Morten Andreassen i First Lady Promotion kunne opplyse at Brækhus hadde klart vekta på en privat innveiing med kontrollører fra de forskjellige bokseforbundene til stede.

VENTET PÅ BRÆKHUS: Michael Buffer reiser verden rundt for å annonsere store boksekamper. Torsdagens innveiing i Oslo ble utenom det vanlige, også for superstjernen. Foto: Audun Braastad , NTB scanpix

– Det er veldig uprofesjonelt. Det å ikke dukke opp på sin egen hovedkamp, ikke ville stå ansikt til ansikt. Det påvirker ikke meg negativt, det går bare utover henne. Jeg skiter i hvor hun veier inn, men dette blir for dumt, sa Svensson før hun forsvant.

Den verdenskjente bokseannonsøren Michael Buffer ble også nødt til å vente lenge, og superstjernen tok det med et smil.

– Det var mange som måtte vente her i dag. Det er jo ille for pressen og andre fremmøtte, og jeg måtte utsette middagen min. Men etter hva jeg forstår så hadde hun veid ganske mye over på digitalvekta på hotellet, og da ble det litt dramatisk, sier Buffer til VG.

Ville ikke kle av seg på podiet



To timer etter at innveiingen skulle ha startet, kom Brækhus smilende og ga sin versjon av hva som hadde skjedd.

– Det var ikke trøbbel, men jeg har gått opp litt i muskelmasse og så var det et kilo ekstra som måtte tas, det kom litt overraskende. Jeg måtte kaste klærne, og det har jeg ikke lyst til foran hele Norges befolkning. Hvis jeg først skal kaste klærne, så skal jeg ha betalt for det, sa Brækhus og lo.

– Vi fikk gjøre det på bakrommet, og da ble Klara sur – for dette var hennes store øyeblikk, ertet Brækhus og la til:

– Det er litt trist at flere måtte vente, men det viktigste er det som skjer i ringen lørdag kveld.

– Er dette et bevis på at du kan gjøre som du vil nå som du er sjef i ditt eget promotorselskap?

– Nei, hehehe - ikke i det hele tatt. Jeg ble litt overrasket. Jeg har rett og slett gått opp i muskelmasse. Det er jo positivt. at jeg har gått opp i muskelmasse, men det var overraskende og førte til den situasjonen her. Det er mange som har kastet klærne på vekten, men det ønsket jeg altså ikke å gjøre, sier Brækhus om også ble litt lurt av en unøyaktig badevekt på hotellrommet.

Laurén: – Hun burde skamme seg



Etter at hele seansen var over sto Laurén igjen. Hun taptefor Brækhus på knockout i 2010, og fikk ikke omkamp mot Brækhus fordi hun tapte mot Svensson på poeng i fjor. 41-åringen var lite imponert over oppførselen til den norske boksedronningen som hun også over en lang periode sparret mye med.

– Jeg synes hun burde skamme seg og si unnskyld for oppførselen sin. Dette er ikke en nybegynner, det er en ubeseiret verdensmester som skal gå sin 30. kamp. Da skal man klare innveiingen, og ikke komme her og le og oppføre seg som om det ikke var all verden. Det var ikke greit overfor Klara, og det var ikke greit overfor de andre fighterne som også skal gå kamp, sier Laurén til VG og fyrer videre:

– Jeg synes hun er en fryktelig god fighter, og verdens beste bokser, men jeg har aldri sagt at hun er en bra person. Hun oppfører seg som en primadonna, og kan ikke gi respekt til andre utøvere. Hun tror at hun er veldig spesiell, og det irriterer meg. Hun hånler av mange av sine motstandere, og det synes ikke jeg er greit.

– Du bokser i regi av Team Sauerland – er du en del av en vind som skal blåse mot Brækhus?

– Nei, absolutt ikke. Jeg kom hit med et helt annet bilde og har bare snakket bra om Cecilia, faktisk. Men jeg vet at Team Sauerland har vært veldig skuffet over at de har bygget opp karrieren hennes, og så har hun bare dratt.

– Tror du hun kommer til å ta til seg kritikken fra deg eller noen andre?

– Nei, det tror jeg ikke. For jeg tror ikke at hun har noen følelser. Jeg tror hun er følelseskald.

Brækhus er kjent med uttalelsene til Laurén, men ønsker ikke å svare på kritikken torsdag kveld.

PS! Kveldens boksestevne sendes på Viasat 4 fra kl. 18.30. Brækhus mot Svensson går bak betalmur på Viaplay Fighting i 23-tiden.