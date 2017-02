OSLO SPEKTRUM (VG) Tim-Robin Lihaug (24) tapte klart på poeng mot den tsjekkiske veteranen Tomas Adamek (36).

Alle de tre dommerne hadde seier til Adamek med sifrene 77-76, 79-73 og 79-74 i favør Adamek.

– Dommeren (som ga 79-73) må ha vært dritings!, sier Lihaug til VG.

– Det var en jevn kamp, men jeg tapte ikke denne. Adamek er en fyr som kan bokse, og det viste han i dag. Men dette fortjente jeg ikke, sa en hoderystende Lihaug.

TAPTE: Tim-Robin Lihaug måtte tåle et sviende poengtap mot Tomas Adamek i kveld. Foto: Torstein Bøe , NTB scanpix

– Jeg må se kampen på nytt og analysere, men jeg skjønner ikke dette helt, sa Lihaug da han ble intervjuet oppe i ringen.

– Med disse dommerne kan det gå alle veier, sa Lihaug om oppgjøret mellom Cecilia Brækhus og Klara Svensson senere i kveld.

Det har vært en tung kveld så langt for norske boksere. Alexander Hagen var også sjokkert over dommerstanden etter at hans kamp tidligere på kvelden endte uavgjort.

VG har foreløpig ikke lyktes i å få en kommentar fra dommerne i Spektrum.