Shields klar for proffdebut: «Det største talentet i kvinneboksing noen gang»

OL-vidunderet Claressa Shields (21) proffdebuterer i bokseringen i natt. Viasat-ekspert Thomas Hansvoll (42) mener hun er et enormt talent, og Cecilia Brækhus (35) har invitert Shields til Oslo for å sparre.

TO OL-GULL: Claressa Shields poserer med det ferske gullet i Rio, og har i tillegg med den edle medaljen fra London. Nå skal hun bli proffbokser. Foto: Frank Franklin Ii , AP

Amerikanske Shields ble historisk da hun tok OL-gull i 75-kilosklassen i London i 2012. Det var første gang kvinnebokserne slapp til i olympiske leker, og bare 17 år gammel knuste Shields all motstand.

Fire år senere gjentok hun altså den imponerende bedriften i Rio, og med to OL-gull i en alder av 21 år er hun nå klar for å prøve seg som proffbokser i super mellomvekt-klassen (under 76,2 kilo).

– Hun er det største talentet i kvinneboksing noen gang. Jeg tror ikke det vil ta lang tid før hun bokser om en VM-tittel. Det er fordi hun kan matches bra fra første stund og klatre ekstremt fort opp, sier Viasats bokseekspert Hansvoll til VG.

Han kommenterte for TV 2 da Shields herjet med motstanderne i bokseringen i Rio.

– Hun er nok den som imponerte meg mest i OL blant både menn og kvinner, sier Hansvoll.

I natt debuterer hun på et storstevne i Las Vegas der hovedkampen er amerikanske Andre Ward mot russiske Sergej Kovalev i et gigantoppgjør i lett tungvekt. Tre VM-belter står på spill, og oppgjøret går på «pay-per-view», mens Shields møte med Franchon Crews går på gratis-TV i USA.

SOLID MOTSTAND: Franchon Crews (t.v.) har en lang amatørkarriere bak seg, og gjør sin proffdebut mot, og samtidig som, Claressa Shields (t.h.). Her fra gårsdagens innveiing. Foto: John Locher , AP

Det kan være god eksponering i det boksegale landet der kvinneboksing har slitt med å få oppmerksomhet. Men at hun ikke er en del av hovedkortet er også typisk for kvinneboksere som ikke slipper til. MMA-organisasjonen UFC har opplevd en enorm popularitet rundt sine kvinnelige fightere - særlig superstjernen Ronda Rousey.

Brækhus har et brennende ønske om at Shields kan skaffe kvinnelige boksere mer oppmerksomhet i USA.

VIL HA SHIELDS TIL OSLO: Cecilia Brækhus. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Jeg gleder meg stort til debuten hennes. Den jenta kan virkelig bokse, og fremstår reflektert og sympatisk. Jeg tror hun kan være med å løfte boksing for jenter i USA til et nytt nivå, sier Brækhus til VG.

Ønsket i Oslo



Den norske boksedronningen, som er rangert som verdens beste kvinnebokser uansett vektklasse, har også et håp om å få sitt gjennombrudd i USA og tror at Shields kan være med på å bane vei. Brækhus-trener Johnathon Banks kjenner også folkene rundt Shields godt, og det har ført til at stortalentet har fått Oslo-invitasjon.

– Jeg håper Shields takker ja til å komme til Oslo for å sparre med meg etter sin kamp. Vi får satse på at hun ikke tar juleferie, sier Brækhus.

En kamp mellom Brækhus og Shields i fremtiden er uansett ikke aktuelt ettersom 21-åringen veier betydelig mer enn Brækhus som har alle de store VM-titlene i weltervekt (maks 66,7 kilo).

– Ja, det er veldig synd at hun er for tung for Brækhus. Det kunne blitt en knallkamp! mener Hansvoll.

– Det er uansett fantastisk sparring for meg hvis hun takker ja, slår Brækhus fast.

Hun står med 29 seirer av like mange mulige etter at hun knocket ut Anne Sophie Mathis i Oslo Spektrum for halvannen måned siden. Brækhus gikk veien via kickboksing før hun begynte som amatørbokser i tenårene. Shields startet med boksing da hun var 11 år, og det ble en slags redning for jenta som vokste opp i meget stusselige kår i Flint, Michigan.

Hansvoll gir følgende beskrivelse når VG ber ham om å sammenligne stilene til Brækhus og Shields:

– Jeg synes hun har en mer spennende og eksplosiv stil enn Brækhus. Hun er utrolig god defensivt også, og hun virker veldig komplett allerede. Hun kommer til å gjøre rent bord i toppen av sin vektklasse, mener Hansvoll.

For øyeblikket er det tyske Nikki Adler som ifølge boxrec.com er rangert som nummer én i verden i vektklassen. Hun står med 15 seirer og null tap. I mellomvekt-klassen er det tyske Christina Hammer, som står øverst på rankinglistene.

Nye regler gjør at Shields også kan delta i OL om fire år, og bli den fjerde bokseren til å ta gull i tre mesterskap. Kubanerne Teofilo Stevenson og Felix Savon, og ungarske Laszlo Papp.

– Hun er veldig dominerende, og hun er på sitt ved store anledninger. Jo større utfordringen er, jo bedre er hun. Jeg har sett henne sparre, selv med en del av gutta, og hun er så et så stort konkurransemenneske at hun ikke lar seg slå av noen. Hun har en fantastisk indre kraft, og verktøy til å mestre alle utfordringer. Hun vil bare vinne, og aksepterer ikke noe annet, sier USAs landslagstrener Billy Walsh til Yahoo Sports.

– Da jeg bestemte meg for å bli proff, så handlet det om arven jeg etterlater meg. Jeg ville ikke bare bli borte i fire år (mellom to OL), og vinne en annen gullmedalje uten at folk vet hva jeg heter, hvordan jeg ser ut, eller hvordan jeg bokser, sier Shields selv.

Så gjenstår det å se hvordan mottakelsen blir i Las Vegas.