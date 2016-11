Shields får Brækhus-ros etter overlegen poengseier i proffdebuten

Det amerikanske boksehåpet Claressa Shields (21) levde opp til favorittstempelet, og sikret seg en solid poengseier mot Franchon Crews (29) i Las Vegas i natt.

BRÆKHUS ETTERFØLGER: Claressa «T-Rex» Shields feirer debutseieren som proffbokser. Foto: Al Bello , AFP

– Det var en veldig bra og underholdende debut. Hun har et par ting fra amatør hun må plukke vekk. Hun blir truffet litt mye unødvendig til tider, og så maa hun disponere kreftene litt annnerledes når hun kommer i lengre kamper og flere runder, sier Brækhus til VG etter å ha sett Shields i aksjon.

– Men teknikken og hurtigheten hennes kommer til å være stikkordet, og hun kan bli en av de beste kvinnelige bokseren gjennom tidene. Hun har et bra og fornuftig team rundt seg som betyr veldig mye og i proffverdenen, mener Brækhus.

Shields er bare 21 år gammel, men dobbel olympisk mester, og Brækhus håper at supertalentet skal være med på å gi kvinneboksing en opptur i USA der interessen så langt har vært laber.

Hansvoll mener Shields er det største talentet i kvinneboksing noen gang

I natt fikk hun i alle fall vist seg frem på amerikansk TV da hun gikk en av oppvarmingskampene til storoppgjøret mellom Andre Ward og Andrej Kovalev i T-Mobile Arena i Las Vegas.

Youtube: Se kampen mellom Shields og Crews her

Det ble da også fire actionfylte runder der Shields dominerte i kampen som var proffdebuten til begge bokserne. Crews har også en solid amatørkarriere, men har tapt tre ganger mot Shields som amatør og ville overrasket stort med seier i natt.

Full score fra alle dommerne



Alle de tre dommerne hadde 40-36 i favør Shields, men Crews burde muligens ha fått den siste runden - uten at det ville hatt noe å si for hvem som ble kåret til seierskvinne.

– Det føles så godt å ha gjennomført debuten. Dette er det jeg har trent for. Jeg er raskere, jeg slår hardere og jeg er en bedre fighter. Men Crews kom med 100 prosent innsats, og jeg respekterer henne for det. Jeg håper å gå min neste kamp i januar eller februar, sa Shields etter seieren.

Shields om den tøffe oppveksten: Hevder hun ble misbrukt av mammas kjærester

Cecilia Brækhus er for øyeblikket rangert som verdens beste kvinnebokser uansett vektklasse, og fortalte VG før Shields-debuten at hun håpet å få 21-åringen til Oslo for å sparre.

– Det er uansett fantastisk sparring for meg hvis hun takker ja, sa Brækhus som understreket at en kamp mellom de to ikke er aktuelt på grunn av at Shields er en langt større og tyngre bokser.

Artikkelen fortsetter under bildet.

RETT HØYRE: Claressa Shields treffer med et høyreslag i den andre runden mot Franchon Crews. Foto: Ethan Miller , AFP

Bare ett tap som amatør



Shields står med den imponerende merittlisten med to OL-gull, to VM-gull, fire ganger amerikansk mester og en amatørkarriere der det ble 77 seierer og bare ett tap. Nye regler gjør at hun kan delta i neste OL selv om hun nå er blitt proffbokser. Shields tjente 50.000 dollar på debutkampen sin, og det er en brukbar pengesum for en kvinnelig debutant.

– Det er mer enn de fleste gutta får i sin debut, og det er et høyt tall. Det er moro! sier Brækhus.

– Shields er det største talentet i kvinneboksing noen gang. Jeg tror ikke det vil ta lang tid før hun bokser om en VM-tittel. Det er fordi hun kan matches bra fra første stund og klatre ekstremt fort opp, sier Viasats bokseekspert Thomas Hansvoll til VG i forkant av kampen.

Netflix: Se den kritikerroste dokumentaren «T-REX» som følger Shields mot OL-gullet i London i 2012