Proffbokser Tyson Fury sier han tok kokain mot tung depresjon

Tyson Fury (28) hevder han har tatt kokain mot sin tunge depresjon. I et intervju med magasinet Rolling Stone, sier den britiske tungvektsmesteren i proffboksing at han håper «noen» tar livet av ham - før han gjør det selv.

– Jeg har vært ute og drukket mandag til fredag og til søndag, og tatt kokain. Jeg klarer ikke å takle det, og det eneste som hjelper er når jeg blir full og går fra vettet, sier Tyson Fury i intervjuet som er gjengitt av BBC onsdag.

– De sier at jeg har en «type» av bipolar. Jeg er manisk depressiv. Jeg bare håper noen dreper meg, før jeg tar livet av meg selv, sier Fury.

Tyson Fury slo Vladimir Klitsjko (40) i en tittelkamp i tungvektsklassen i november i fjor. Det var ukrainske Klitsjkos første tap siden 2004. Fury ble dermed innehaver at tittelbeltene i fire forskjellige profesjonelle bokseorganisasjoner, WBA, IBF, WBO og IBO.

Men suksessen var ikke til særlig hjelp for hans mentale tilstand.

Fury, som forteller at han har slitt med mentalt i årevis, har ikke trent siden mai. En returkamp mot Klitsjko ble avlyst i juli. Fury hevdet at han var skadet. Oppgjøret ble satt opp med ny dato, den 29. oktober i Manchester. Nå sier Furys trener, onkelen Peter Fury, at Tyson Fury ikke vil bli å se i ringen før neste år.

Alt dette kommer dagen etter at Tyson Fury - som omtaler seg som Gypsyking (sigøynerkongen) - på Twitter fortalte at han har lagt opp, for så å dementere det tre timer senere.

Han hevdet da at det hele - at han hadde lagt opp - var en spøk.

I intervjuet med Rolling Stone uttaler Fury, som er av taterslekt eller såkalt De reisende, at han elsket boksing da han var en guttunge, men at han nå «hater» sporten.

Han mener han er blitt offer for heksejakt siden seieren over Vladimir Klitsjko, og at han og hans familie er blitt nektet adgang til restauranter på grunn av sin historie som «reisende».

Tyson Fury er innkalt til en høring hos det britiske antidopingbyrået i november etter art han angivelig avga en positiv dopingprøve i juni. Nylig skal han ha avlagt en positiv prøve på kokain. Den testen skal ha blitt foretatt av et uavhengig antidopingbyrå, og det er uklart hvorfor Fury tillot det.

Han hevder imidlertid i intervjuet at han kun har brukt kokain de siste månedene og at han aldri har tatt prestasjonsfremmende midler.