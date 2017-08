Pengefest etter McGregor-knockouten – trolig tjent én milliard dollar

LAS VEGAS (VG) Conor McGregor (29) holdt ut til tiende runde mot Floyd Mayweather (40), og etterpå lyste de to superstjernene opp pressekonferansen med fete «dollarglis».

At kampen mellom Mayweather og McGregor handlet svært mye om penger, har det aldri vært tvil om.

Boksesportens superstjerne mot MMA-sportens store profil måtte blir en økonomisk suksess, og Mayweather med kallenavnet «Money» var storfornøyd etter sin 50. seier i det han lover er hans aller siste kamp.

– Vi får se hvordan det blir. Men det ser ut til at vi tjener 80 millioner dollar i billettinntekter, og slår rekorden fra kampen min mot Manny Pacquiao. I tillegg ser «pay-per-view»-tallene gode ut, oppsummerte han fornøyd et par timer etter at han hadde vunnet på teknisk knockout mot Conor McGregor i tiende runde.

Mayweather har ifølge Forbes trolig tjent opp mot en milliard i karrieren, og da snakker vi dollar. Han er sikret en inntekt på 100 millioner dollar (820 millioner kroner) for kampen mot McGregor.

Og med gode TV-salg kan den summen tredobles. Minst. 40-åringens totale inntekt, etter at han nå har vunnet alle sine 50 profesjonelle boksekamper, er altså på svimlende åtte milliarder kroner.

ampen mot Pacquiao i 2015 genererte 1,8 milliarder kroner i inntekter for Mayweather. Møtet med McGregor kommer til å knuse den summen.

Det skjedde altså etter en kamp mange mente aldri burde funnet sted. Men McGregor overrasket mange. Selv om han fikk det tøft etter hvert, så åpnet han offensivt og bra mot en av tidenes beste boksere.

McGregor var da også en stolt mann etterpå, og han kunne også glise bredt når han pratet om penger. I likhet med Mayweather har han aldri vært redd for å skryte av utbetalingene

– Lønna er okay, lønna er bra, sa iren og leverte sin rungende latter mens han nippet til whiskeyen han hadde tatt med seg opp på podiet.

29-åringen er sikret en grunnlønn på 30 millioner dollar, men også han vil tjene mye mer på TV-salget.

– Nå går vi inn i prosessen der pengene skal telles. Det må gjøres skikkelig, for det er mange haier i dette gamet. Men det blir gjort grundig, vær sikker, sa McGregor.