Pappa Mayweather til VG: – McGregor så redd ut

LAS VEGAS (VG) Den siste pressekonferansen før bokseoppgjøret mellom Floyd Mayweather (40) og Conor McGregor (29) ble en rolig affære. Men Mayweather senior gjorde sitt for å piske opp stemningen etterpå.

– McGregor så redd ut, det er bare noe jeg ser og leser av kroppsspråket hans, sier Floyd Mayweather senior til VG på vei ut av MGM Grand Hotel der den aller siste pressekonferansen med de to fighterne ble holdt sent onsdag kveld, norsk tid.

64-åringen tok seg tid til å prate med en håndfull journalister etter at sønnen og McGregor hadde gjort seg ferdige. Han mener det er tydelig at McGregor nå virkelig begynner å føle på at han har en enorm utfordring foran seg.

– Jeg er ganske sikker på at min sønn kommer til å dominere stort. Han er fortsatt en av verdens beste boksere, og at han er 40 år spiller ingen rolle, sier senior som mener McGregor først og fremst har det i kjeften:

– Han er pokker så god til å prate, men det blir vanskelig å leve opp til det. Jeg synes som sagt han virket usikker og redd, sier Mayweather og gliser.

– Tror du McGregor dummer seg ut på lørdag?

– Så klart han kommer til å dumme seg ut. Og så kommer han med unnskyldninger etterpå. Det er slik det alltid har vært, sier Floyd Mayweather senior.

I SØKELYSET: Floyd Mayweather senior har i flere perioder trent sønnen, og i oppkjøringen til kampen mot Conor McGregor har 64-åringen vært meget aktiv på alle pressekonferansene. Her blir han intervjuet av blant andre VG i MGM Grand Arena i Las Vegas. Foto: Per Opsahl

Søndag morgen, norsk tid, skal MMA-stjernen Conor McGregor som kjent debutere som proffbokser – mot den aldrende Floyd Mayweather. Sistnevnte har 49 seirer på like mange kamper i sin profesjonelle boksekarriere, og er storfavoritt.

McGregor har 21 seirer på 24 kamper i MMA-buret, og 18 av triumfene på knockout. Nå debuterer han altså som proffbokser, mot en av tidenes beste boksere.

– Sportslig har han ikke gjort seg fortjent til denne kampen. Dette er en kamp mellom en klovn og en skikkelig fighter, mener den ikke helt nøytrale Mayweather senior som også kommer med følgende tvilsomme påstånd:

– Jeg hadde knocket ut McGregor nå, jeg også!

Pappa Mayweather har selv en solid proffkarriere bak seg i bokseringen, og han har i oppkjøringen til helgens kamp vært svært synlig og delaktig på de mange presskonferansene.

JUBILEUM OG DEBUT: Floyd Mayweather junior (t.v.) går sin 50. proffkamp i helgen. Conor McGregor går sin første profesjonelle boksekamp. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Holder ikke to runder



I går kveld var det altså duket for den siste, og selv om McGregor i kjent stil forsøkte seg på litt «trashtalk», så tok det aldri helt av.

– Jeg har hatt en god oppkjøring, og er forberedt på 12 runder med et voldsomt tempo. Jeg vil kjøre på fremover og bryte ned denne gamle mannen, sa McGregor og kikket bort på Mayweather.

– Jeg kan ikke se at han holder ut i to runder. Jeg kommer til å utbokse denne mannen i hans egen idrett. Det viser bare i hvor stor grad jeg holder et høyere nivå, var noe av det McGregor i kjent stil liret av seg.

Da Mayweather fikk ordet etterpå, så virket han veldig rolig og avbalansert.

– Conor McGregor er en fryktelig god fighter, og en tøff motstander. Det blir blod, svette og tårer lørdag kveld. Det er det vi vil gi folk der ute, og nå handler alt om at det er vi to som skal vise frem ferdighetene våre.

– I løpet av mine 21 år i gamet har jeg møtt på det aller meste, og jeg er fortsatt her. Noe man må være klar over når man driver med kampsport, er at det man gir må man også være forberedt på å ta imot. Det er ingen som kan kjøre over meg, og det handler om min intelligens og tålmodighet i ringen, sa Mayweather og la til:

– Det har vært mange motstandere som har sagt mye rart, men jeg har endt opp som vinner.

Mayweather og McGregor er ventet å gå i ringen rundt kl. 06.00 søndag morgen, norsk tid. Kampen er stipulert til 12 runder á tre minutter.