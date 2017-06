PacMan (38): Tittelkamp foran 50.000 i Australia

Manny «PacMan» Pacquiao (38) gir seg ikke. Nå vil senatoren fra Filippinene forsvare sin WBO-tittel i weltervekt mot australske Jeff Horn (29) foran 50.000 tilskuere i Brisbane.

– Treningen har gått bra. Vi har gjennomført mye hard jobbing, og jeg er veldig glad for å kunne gi fansen et bra show og vise meg fra min beste side i bokseringen, uttalte Manny Pacquiao ifølge AP etter ankomsten til Australia.

Manny Pacquiao ble den første bokseren til å vinne syv verdensmestertitler i syv ulike vektklasser. Han bærer kallenavnet PacMan og er folkhelt i hjemlandet Fillippinene, der han også har gjort karriere som politiker.

I fjor ble han senator i landets parlament.

Ifølge økonomimagasinet Forbes var han verdens nest best betalte idrettsutøver i 2015. Manny Pacquiaos skal ha tjent milliardbeløp - i kroner - på sine mange kamper i bokseringen. Men han har åpenbart ingen planer om å legge hanskene på hylla.

– Han innehar den beste arbeidsmoralen i verden. Han trener hardt og vi fullfører 48 runder med boksing hver dag, non stop; det er jobb, jobb, jobb. Vi er her for å vinne kampen, vi tar ikke lett på noen, sier Manny Pacquiaos sjefstrener, Freddie Roach.

Roach har tidligere trent blant andre verdensmesterne Mike Tyson, Oscar De La Hoya og Vladimir Klitsjko. Pacquiao har vunnet 59 av 67 kamper i proffkarrieren, hvor av 38 på knockout. I kolonnen for tap står det «6». Han har vunnet over Jessie Vargas og Timothy Bradley jr i Las Vegas, etter at han samme sted måtte se seg slått av Floyd Mayweather Jr. den 2. mai for to år siden.

«PacMan» Pacquiao landet lørdag i Brisbane, med et støtteapparat på rundt regnet 160 personer. Flyet var chartret og påført «PacMan» på sidene av flykroppen. Han ble også eskortert av personell fra militæret på Filippinene.

Søndag australsk tid oppsøkte han en lokal kirke. Ifølge Pacquiao er det - hans religion - «førsteprioritet». Mandag skal bedrive lett sparring i Brisbane.

– Noen meldinger går ut på at jeg ikke har trent hardt. Det er ikke sant. Det var slik at noen venner av meg stakk innom i forbindelse med treningsleiren, og da gjorde vi ikke så mye. Derfor har folk antatt at jeg ikke har trent hardt, sier Manny Pacquiao.

Han skal forsvare sin WBO-tittel mot Jeff Horn utendørs på Suncorp Stadion i Brisbane neste søndag formiddag lokal tid. Det vil si lørdag ettermiddag og kveld amerikansk, og natt til søndag norsk tid.

Arrangøren hevder at stevnet er utsolgt. Det vil si 50.000 tilskuere «ringside».

Jeff Horn bokset som amatør i London-OL for fem år siden. Han har bokset 17 kamper som profesjonell og han har til gode å gå på en smell i form av tap. 11 av Jeff Horns seiere er kommet som følge av knockout.