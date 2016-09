OnklP om Brækhus-låta: – Poenget er å få blodet til å bruse litt

OSLO PLAZA (VG) Rapperen Pål «OnklP» Tøien (31) hyller Cecilia Brækhus (35) med en egen låt når hun lørdag bokser sin første kamp på norsk jord.

Cecilia Brækhus: * Født: 28. september 1981. * Høyde: 171 cm. * Proffbokser siden januar 2007. * Er ubeseiret på 28 kamper - syv seirer på knockout. * Har fem tittelbeltelter - deriblant alle «de fire store» fra forbundene, WBA, WBO, WBC og IBF. * Bokser for første gang på hjemmebane i Norge etter å ha gått kamper i Sveits, Belgia, Tyskland, Danmark, USA og Finland.

– Jeg og teamet mitt elsker rett og slett den låten, og hører på den hele tiden, sier Brækhus og gliser i retning av OnklP som har tatt turen til Oslo Plaza for å møte henne og VG.

– Det er ikke noe tvil om at dette er den nye innmarsjlåten min, så nå håper jeg OnklP og gjengen stiller opp, sier Brækhus.

Hun har de siste årene brukt «Black Eyed Peas»-hiten «I gotta feeling» som sin faste musikalske støttespiller når hun entrer ringen. Nå blir det tydeligvis en forandring på det.

– Jeg er så klar for å følge Cecilia inn i ringen - det blir sinnssykt kult! sier OnklP som altså skal opptre live.

Myrvold-telefon

Anne Sophie Mathis * Født: 13. juni 1977 i Frankrike. * Høyde: 180 cm * Ble proffbokser i 1995 og gikk to kamper (ett tap) før hun var borte fra ringen i åtte år. * Gjorde comeback i 2003, og har vunnet 27 av sine 31 proffkamper. Hele 23 av seirene er knockout. * Har hatt flere VM-belter i super lettvekt, weltervekt og super weltervekt.

Da Brækhus nylig var på treningsleir i Spania var OnklP & De Fjerne Slektningene en gjenganger på musikkanlegget når hun hadde økter med sin personlige trener Anders Myrvold. Blant annet fikk de hiten «Styggen på ryggen» helt «på hjernen» for å sitere Brækhus.

Så kom Myrvold på ideen at OnklP og gjengen kanskje kunne snekre sammen en egen sang i anledning av at Brækhus skal bokse den første proffkampen på norsk jord siden desember 1981 - ironisk nok samme år Brækhus ble født.

Etter 35 år med forbud kan Brækhus gjøre sine forberedelser til kamp mot Anne Sophie Mathis foran over 10 000 tilskuere i Oslo Spektrum.

– Da Myrvold ringte meg, så tente jeg på ideen med en gang. Vi ville invitere oss med på festen med et solid bidrag, sier Tøyen og gliser mens han sitter litt brydd og «starstruck» mellom Brækhus og hennes fem VM-belter.

– Poenget er å få blodet til å bruse litt når folk hører «Endelig hjemme». Den er ganske basic, men tøff. Den første demoen vi sendte til Cecilia var ganske trist, men de likte den og den ferdige versjonen er mye bedre, legger han til.

GJØR DE SISTE FORBEREDELSENE: Cecilia Brækhus (t.v.) på trening med Johnathon Banks Oslo Bokseklubb tidligere denne uka. Foto: Helge Mikalsen , VG

«Samler belter»

Det er Tøien som har skrevet teksten, og han har ikke spart på komplimentene:

«Tar dem én etter én som det her var en lek. Hold den guarden oppe, få av gliset ditt. For når hanskene er på slår a av lyset ditt og plukker opp priser som det var ingenting. Hei, vær stille - se en mester gjøre tingen sin. Hun er hjemme, endelig hjemme - hele gjengen oppå fjellet her har ventet på henne. Samler belter som andre samler vesker. Du vil ikke ha en høyre, du vil ikke ha en venstre.»

«Hun får det til å virke så lett, en ekte mester er i huset her, så vis a’ respekt. Hun er hjemme, endelig hjemme - hele gjengen oppå fjellet her har ventet på henne. Samler belter som andre samler vesker. Du vil ikke ha en høyre, du vil ikke ha en venstre.»

– Cecilia ser jo bra ut samtidig som hun gir folk rundjuling, og det er ganske fascinerende. Jeg synes det hun har levert i bokseringen er fantastisk kult. Det gjorde inntrykk på meg da jeg var på en nattklubb i Zambia for en stund siden, og der viste de en av kampene hennes på storskjerm, sier Tøyen ivrig.

KLARE FOR FEST: Pål Tøyen (t.v.), bedre kjent som OnklP, og Cecilia Brækhus traff hverandre på Oslo Plaza - for første gang etter at Tøien hadde gjort ferdig den nye låta som er en hyllest til boksedronningen. Foto: Helge Mikalsen , VG

Han og «slektningene» skal ha konsert på Sentrum Scene på det planlagte nachspielet etter showet i Spektrum lørdag kveld. Brækhus er klar på at det blir hennes jobb å sørge for at det er noe å feire.

Knockoutmaskin

Da må hun slå den 39 år gamle knockoutmaskinen Mathis som står i motsatt hjørne. Hun har vunnet 23 av sine 27 seirer på knockout, og gikk på et sjeldent poengtap i det første møtet med Brækhus i 2012.

– Det aller verste som kan skje på lørdag er at Mathis tar alle beltene mine. Hvis hun gjør det, så er hun bedre enn meg og fortjener hun det faktisk. Men jeg mener selvfølgelig at jeg skal vinne dette, sier Brækhus bestemt.

Hun er likevel fullstendig klar over at Mathis er i stand til å knocke ut alle som står i veien.

– Det kan jo bli en kjempenedtur. Jeg går «all in» - det kan gå bra, men det kan gå til helvete også ..., sier Brækhus.

Hun er i alle fall «hjemme». Endelig.

– Det var utrolig spesielt å komme til Oslo, bli innlosjert på Plaza og se rett ned på Spektrum. Veldig, veldig spesielt. Og veldig deilig, sier Brækhus med et stort smil.

PS! Brækhus mot Mathis sendes direkte på TV3. Etter planen skal kampen starte kl. 22.30.