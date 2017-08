MMA-profil slakter Mayweather mot McGregor: – En skam!

LAS VEGAS (VG) For MMA-fans er Chael Sonnen (40) en velkjent herremann, og etter pressekonferansen med Floyd Mayweather (40) og Conor McGregor (29) lekset han opp for VG hvor liten sportslig verdi helgens boksekamp har.

– I en fair konkurransesituasjon der en mann som aldri har tapt en boksekamp skal møte en som aldri har bokset. Kom igjen – folk er dumme, men ikke så dumme, sier Sonnen til VG.

Han var gjest i ESPN sitt studio under den siste pressekonferansen. Ubeseirede Mayweather bokser sin 50. proffkamp mot MMA-stjernen McGregor, som gjør sin proffdebut i Las Vegas. Oppgjøret genererer enorm interesse over hele verden, og det er ventet at salgstallene skal knuse alle tidligere rekorder for betal-TV.

Presseseansen ble av den rolige sorten, og Sonnen beskriver det hele som «en kur for insomnia». McGregor forsøkte seg på slitt skittkasting, men Mayweather var mest opptatt av å snakke seriøst om boksekampen.

– Det er noe av det kjedeligste jeg har vært med på. Hvis jeg visste at det skulle bli så kjedelig, så hadde jeg ikke kommet, sier Sonnen.

– Hvorfor tror du det ble slik?

– Jeg aner ikke, men jeg tror at Floyd Mayweather tok innover seg at dette trolig er hans siste kamp, at han har vært en dust i hele sitt liv, og vil gå ut som en gentleman. Jeg kan ikke forstå det på noe annet vis.

Mener boksesporten er korrupt og skitten



Sonnen ble MMA-proff i 1997, og har i mange år vært en av de største profilene. Mye på grunn av snakketøyet som tydeligvis fortsatt fungerer utmerket. Han er fortsatt aktiv, og har 30 seirer på sine 46 kamper.

Han ble til slutt kastet ut av UFC etter flere positive dopingprøver, og innrømmet i 2014 at han hadde forsøkt å jukse. Han ble utestengt i to år, og gjorde comeback i Bellator tidligere i år.

40-åringen kjenner fighting-businessen på godt og vondt, og vet utmerket at det handler veldig mye om show og underholdning.

– Jeg lar meg underholde jeg også, og jeg er en del av dette. Jeg skjønner at folk bruker noen hundrelapper på å se kampen, men sportslig sett er dette bare tull.

TAPTE TITTELKAMP I 2010: Chael Sonnen (t.h.) ledet soleklart på poeng mot MMA-legenden Anderson Silva da han tapte på submission i femte runde. Foto: Jeff Chiu , AP

– Er det noen mulighet for at McGregor kan vinne?

– Nei, ikke i en fair konkurransesituasjon. Det er en sjanse for at du og jeg våkner opp på månen i morgen. Så det kan skje. Og vi snakker om en av de mest korrupte idrettene i verden. Denne sporten er så korrupt at USAs regjering må inn og kontrollere den. De har ikke hendene sine borti noen annen sport i USA bortsett fra boksing fordi det er så skittent, fyrer Sonnen løs og fortsetter:

– Er det mulig at dette resultatet fikses? Mayweather fikk nylig et skattekrav på 23 millioner dollar som plutselig er blitt betalt, og ingen sier hvem som ha gjort det. Hva Floyd må gjøre for å få den regningen bort, i en sport som er styrt av gangstere, vet jeg ikke. Men hvis du vil spekulere i det, så er jeg med.

PÅ PLASS I LAS VEGAS: Frittalende Chael Sonnen (i midten) satt i ESPNs studiosending noen minutter før han snakket med VG om kampen mellom Floyd Mayweather og Conor McGregor. Foto: Per Opsahl

Boksingens integritet står på spill



MMA-kollega McGregor har i løpet av fire år tatt idrettens største organisasjon, UFC, med storm. Den irske 29-åringen har fått MMA på verdenskartet, og den enorme interessen rundt ham har presset frem et møte med en av tidenes beste boksere, Floyd Mayweather junior.

– Er dette dårlig reklame for boksing og MMA?

– Boksingens integritet står på spill her. Når en fyr som aldri har drevet med idretten før, kan møte en fyr som aldri har tapt … Det er en skam!

– Fotarbeid, timing, kombinasjoner og erfaring er det som betyr noe. Hele integriteten i en falmende sport står på spill lørdag kveld, mener Sonnen.

– Men du skal på kampen?

– Ja! Klart jeg skal på kampen, og jeg skal kose meg. Dette er det første sportsarrangementet i min livstid der jeg ikke kommer for å se hvem som skal vinne, for det vet vi hvem som gjør. Vi skal se på for å få med oss hva som skjer. Det blir morsomt.

– Er du redd McGregor dummer seg ut?

– Nei, for all del. Han kommer til å bli ryddet unna veldig fort, det er det ingen tvil om. Men aksjene hans har steget i mine øyne. Det krever et enormt mot det han gjør. Jeg ville tenkt meg om to ganger før jeg gikk i ringen mot verdensmesteren på min størrelse i boksing. For min helse ville det ikke være en god idé. Jeg ville i så fall vært veldig redd, men jeg tror ikke Conor er det. Jeg synes han viser et enormt mot, for jeg vet at han kommer til å bli knust, slår Sonnen fast.

PS! Mayweather og McGregor er ventet å gå i ringen rundt kl. 06.00 søndag morgen, norsk tid.

