Mener han mister sponsorer på grunn av onkelens Nokas-dom

Proffbokser Kai Robin Havnaa (28) har angivelig gått glipp av flere store sponsoravtaler fordi han nekter å fjerne onkel Erling Havnå (59) fra teamet sitt.

– Det er vanskelig å få sponsorer på grunn av Erling. De er redde for å stille seg bak Havnaa-navnet så lenge han er synlig. Jeg har fått mange tilbakemeldinger som går på at jeg er en fin fyr, men navnet vil henge ved meg fordi jeg har en onkel som har sittet i fengsel, sier den ubeseirede cruiservekteren til VG og understreker at han ikke vil ha noen «sutresak».

– Jeg synes det er ufortjent, men sånn er det, sier Havnaa bestemt.

Han vant nylig sin 10. proffkamp av like mange mulige, og deni siste har endt med knockout-sier. 28-åringen er for øyeblikket den mest spennende profesjonelle herrebokseren i Norge. Etter at han i tillegg vant realityserien «Råskap» i 2015, så har det vært en del kontakt med aktuelle sponsorer.

Men de stiller et krav Havnaa ikke kan godta: Onkelen, som i 2006 ble dømt til 17 års fengsel for sin rolle som «sleggemannen» i Nokas-ranet, må bort fra teamet hans.

– Det kommer jeg aldri til å gå med på. Jeg bytter aldri ut onkel Erling for penger! Det er riktig for meg sportslig å ha ham der, og da blir det sånn, sier Kai Robin.

– Hvor mange avtaler er det snakk om at du har gått glipp av?

– Det er en del avtaler og situasjoner som har stoppet opp. Det har vært til behandling på øverste hold i firmaer, og så kommer de til at de ikke kan samarbeide med meg som idrettsutøver fordi onkel har vært kriminell.

GODT I GANG: Kai Robin Havnaa har knust all motstand i bokseringen. Her er det ungarske Istvan Kun som får kjørt seg i en kamp i Frederikshavn i 2015. Foto: Thomas Sjørup , NTB scanpix

– Var du ikke forberedt på det?

– Nei, det var jeg absolutt ikke, hverken jeg eller familien min. Men jeg kan bare være meg selv, og får jeg ikke noe sponsorhjelp, så kan det være det samme. Da drar jeg lasset selv, sånn som pappa gjorde, sier Kai Robin som får litt sponsorhjelp av noen lokale ildsjeler i tillegg til at Team Sauerland og trener Joey Gamache har sørget for at han har små treningsutgifter.

Pappa verdensensmester



Faren Magne Havnaa er til dags dato Norges eneste profesjonelle verdensmester i boksing på herresiden. 17. mai 1990 sikret han seg WBO-beltet i cruiservekt. Han døde i en båtulykke i 2004, og kort tid etterpå ble broren Erling Havnå, arrestert for sin deltagelse i Nokas-ranet – norgeshistoriens største.

VG+: Da faren døde og onkelen ble arrestert sluttet Kai Robin (15) å bokse

Den da 15 år gamle Kai Robin mistet sine to nærmeste mannlige støttespillere, men pleiet kontakten med onkelen som slapp ut fra Bastøy fengsel i 2015 – omtrent samtidig som han selv startet sin proffkarriere. Onkelen ble kjapt en del av teamet, og har vært det siden. Akkurat som han var da broren Magne var aktiv bokser.

– Det er veldig gøy å kunne bidra, men jeg er ikke helt enig med Kai Robin i at jeg gjør så mye for ham sportslig. Jeg gjør en del småting, og utfyller først og fremst rollen som samtalepartner og støttespiller, sier Erling Havnå til VG.

FULGTE BROREN: Erling Havnå (t.h.) var en viktig støttespiller for broren Magne. Her etter en tittelkamp i 1991 der Steffen Tangastad intervjuer den norske boksestjernen. Foto: Jon Eeg , NTB scanpix

– Hadde jeg vært Kai Robin, så hadde jeg kvittet meg med onkelen. Men jeg er glad for at han gir meg støtten. Kai Robin er litt for ærlig, og sånne folk blir som oftest ikke rike, legger 59-åringen til og ler.

VG+: Erling Havnå forteller om brorens død og deres nære forhold

Han understreker at han ikke har hatt noe stort behov for å være med i hjørnet, og være synlig. Det er nevøen som ønsker å ha ham tett på sammen med den amerikanske treneren Joey Gamache.

– Hadde det vært opp til meg, så skulle jeg bare ha listet meg inn i garderoben og gjemt meg på tribunen, forteller Erling Havnå.

– Hva tenker du om at aktuelle sponsorer ikke liker at du er i teamet?

– Det er kjipt for Kai Robin, men min erfaring er at de firmaene som er redde for å ha noe med meg å gjøre, er de som ikke har helt rent mel i posen selv. Skikkelige folk har ingen problemer med å omgås meg på grunn av min fortid.

PS! Kai Robin Havnaa og Erling Havnå skriver etternavnene forskjellig fordi Magne Havnaa endret navnet sitt på grunn av sin internasjonale karriere som bokser.