Melhus vant på teknisk knockout – bryter med Brækhus-selskap

BERGEN (VG) Først lekte Kevin Melhus (27) seg i bokseringen mot svake Tobias Alexandersson (39) fra Sverige. Og så annonserte han at han går ny kamp på hjemmebane i Skien i oktober – i regi av sitt eget promotionselskap.

Ett minutt og 49 sekunder ut i andre runde hadde Alexandersson fått nok ifølge dommeren. Da hadde han vært nede en tur på kanvasen, og i tillegg fått et kutt over det venstre øyet. Kamplegen og dommeren besluttet at Melhus hadde vunnet kampen på teknisk knockout.

– Det her var helt sykt. Tusen takk, Bergen! Han (Alexandersson) tok flere av kroppsslagene og de fleste andre hadde gått ned, men han sto som en kriger, sa Melhus i ringen og fortalte at han går kamp hjemmebane i Skien 21. oktober 2017.

Etter bare to kamper som profesjonell satser altså 26-åringen opp for seg selv, og bryter med First Lady Promotion der Cecilia Brækhus er deleier.

– Hva er reaksjonen der på at du nå starter for deg selv?

– Det vet jeg ikke, for jeg annonserte det nå nettopp, sier Melhus til VG.

Han legger til at han har fått med seg Norges profesjonelle bokseforbund på laget i tillegg til «lokale krefter»for å få til organiseringen.

Melhus har vunnet enkelt mot meget svak motstand i sine to første kamper, og nå lover han at matchingen blir bedre.

– Det kan jeg garantere, sier Melhus.

Alexandersson stilte opp på kort varsel etter at Melhus' opprinnelige motstander trakk seg tidligere i uken. Men svensken hadde ikke gått kamp siden 2012, og hadde minimalt å stille opp med.

– Han tålte mye og tok mange harde treffere til kroppen, sier Melhus.

– Hva får du ut av en slik kamp?

– Jeg får ringerfaring, jeg får utviklet meg og testet meg selv – ikke minst mot et veldig stort publikum.

Melhus var en av to norske boksere som varmet opp for Cecilia Brækhus som møter Erica Anabella Farias senere i kveld. Også Simen Nysæter skal i aksjon i kveld.



