Meek i Las Vegas: – McGregor vinner tidlig, eller så blir han maltraktert

LAS VEGAS (VG) Emil Weber Meek (29) har reist til Las Vegas i Conor McGregors (29) privatfly for å se MMA-stjernen møte Floyd Mayweather (40) i nattens boksekamp.

– Det er vanskelig å forestille seg hva som kommer til å skje i kampen, sier Meek til VG.

VG møtte Mike Tyson på jobb: «McGregor skal få det tøft, virkelig tøft»

Han tok seg en liten tur til T-Mobile Arena i Las Vegas noen timer før tidenes mest hypede boksekamp endelig skal gjennomføres. Verdens kanskje beste defensive, og ubeseirede, bokser gjennom tidene, Floyd Mayweather, skal gå sin 50. kamp – mot irske McGregor som aldri har gått en profesjonell boksekamp før.

Zlatan: McGregor er MMA-sportens Ibrahimovic

– McGregor vinner tidlig, eller så blir han maltraktert. Han må nok avgjøre dette i løpet av de første rundene, spår Meek.

VGTV: Følg nattens sending fra kl. 05.00 – med studio og kampanalyser

For at McGregor har krutt i nevene er det ikke noe tvil om. Han har vunnet flesteparten av MMA-kampene sine på knockout som følge av slag, og nå er mange overbevist om at han skal klare å overføre knockoutkraften til boksingen.

– McGregor er sterk, og han er større enn Mayweather. Trolig kommer han til å veie ti kilo mer når de går i ringen, sier Meek.

VG+: Ni grunner til at McGregor har en mulighet

Så har da også 29-åringen fra Dublin massiv støtte fra irske supportere som har invadert Las Vegas. Mayweather, som bor og trener i gamblinghovedstaden, måtte tåle å bli pepet ut under fredagens innveiing.

– Jeg tror dette blir mer krig enn de fleste forventer, sier Meek.

SLAPPER AV I VARMEN: Emil Weber Meek måtte kaste skjorta etter å ha gjennomført et intervju med Viasat i nærmere 40 grader i Las Vegas i dag. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

MMA-ekspert analyserer: Husk hvem McGregor er

Han ankom Las Vegas i McGregors privatfly, som følge av at både Meek og McGregor har en avtale med bettingselskapet Betsafe. Nå kan det bli mer samarbeid mellom Meek og superstjernen, som etter alt å dømme fortsetter MMA-karrieren etter helgens boksekamp.

– Vi kommer nok til å gjøre noe sammen, ja. Så får vi se litt hva som skjer, sier Meek hemmelighetsfullt.

Sjekk ut hva Emil Weber Meek sier om sine kommende planer i MMA-buret:

Det er ventet at boksekampen mellom Mayweather og McGregor vil sette salgsrekorder over hele verden. Ifølge de siste rapportene skal Mayweather være sikret 100 millioner dollar, og McGregor 30 millioner dollar.

De summene kan ganges med både tre og fire dersom TV-salget når tallene det snakkes om.

Da får det stå til at ikke alle er like begeistret over det rent sportslige. Bokselegenden Oscar De La Hoya hadde følgende utbrudd på Twitter i går:

UFC-president Dana White var kjapt ute med å kontre:

Søndag morgen, norsk tid, vet vi svaret på hvordan sirkuskampen har gått.

PS! Nattens boksekamp sendes direkte på Viaplay Fighting, og koster 499 kroner. Mayweather og McGregor er ventet å gå i ringen rundt kl. 06.00.

Lad opp til kampen med dokumentarserien om det ville oppgjøret: