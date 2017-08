McGregor feiret tapet med whiskey: – Det var helt herlig å få testet meg!

LAS VEGAS (VG) Floyd Mayweather (40) og Conor McGregor (29) var perlevenner på pressekonferansen, og den irske superstjernen var stolt av seg selv til tross for tapet.

Et par timer etter at Conor McGregor hadde tapt på teknisk knockout i den tiende runden, så kom han tilbake i arenaen for å holde pressekonferanse. Da hadde allerede Mayweather holdt på en stund, og seierherren stoppet midt i et spørsmål:

– Bare kom inn Conor, sa Mayweather med vennlig stemme før han fullførte svaret på smørsmålet han hadde avbrutt.

– Mine damer og herrer, til podiumet, «The Notorius» Conor McGregor, fortsatte Mayweather og McGregor entret bokseringen, der pressekonferansen ble holdt, iført en mønstrete dress og med whiskey-flaska i hånda.

– Jeg har mye respekt for Mayweather, men det var en helvetes kamp. Jeg ville likt å sett slutten av tiende runde. Jeg ble bare litt ustø, men det handlet om at jeg var sliten, oppsummerte McGregor.

PENGEMASKINER: Floyd Mayweather (t.v.) o Conor McGregor poserte kameratslig for fotografene etter kampen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Det var en bra fight, og det var veldig morsomt. Var det ikke? spurte McGregor og henvendte seg til Mayweather før hans karakteristiske latter runget i arenaen.

– Det var helt herlig å få testet meg, og vise frem bokseferdighetene mine, sa han fornøyd.

Rundt 500 journalister og fotografer var til stede på pressekonferansen, og kampen har skapt enorm interesse over hele verden. Det store spørsmålet var om McGregor ville være fullstendig sjanseløs i sin profesjonelle boksedebut, mot en mann som sto med 49 seirer og null tap.

McGregor åpnet sterk, og skapte tydelige problemer for Mayweather. Men amerikaneren hadde ifølge seg selv full kontroll på kampplanen.

– Jeg kunne enkelt ha utbokset McGregor, kontret ham i senk. Men jeg skyldte fansen noe litt annet etter Pacquiao-kampen. Dette handlet om å underholde, og jeg sa før kampen at dette ikke kom til å vare tiden ut, sa Mayweather.

To av dommerne hadde faktisk 8-1 i rundeseirer i favør Mayweather før den tiende og avgjørende runden. Den siste dommeren hadde 6-3:

– Det spiller ingen rolle nå, for jeg tapte uansett. Men det sjokkerer meg litt at de mente jeg bare hadde én runde. Jeg følte jeg ledet 5-4 før tiende runde, sa McGregor.

Usikker på veien videre

Mens Mayweather er fast bestemt på at han legger opp, og understreker at denne gangen mener han det virkelig, så er McGregor mer usikker på hva fremtiden bringer.

– Jeg har noen titler jeg kan forsvare i UFC, men jeg er åpen for å bokse også. Jeg er en student når det kommer til martial art og boksing. Jeg elsker å utvikle meg, og å lære. Jeg må finne ut hvorfor jeg har en tendens til å dabbe litt av i midten av kampene, men alt i alt er jeg fornøyd, sa McGregor og la til:

– Jeg er ung, frisk og klar, så får vi se hva som skjer.

UFC-president Dana White virker derimot ikke veldig klar for at MMA-sportens største stjerne skal bokse flere kamper.

– Jeg setter pris på om han ikke bokser igjen. Han er best når han kan bruke alle våpnene. Jeg foretrekker at han satser på MMA, sa White som var strålende fornøyd med UFC-stjernen:

– Jeg er så stolt av Conor. Det ble en helt annen kamp en jeg trodde. Når du debuterer med proffboksing, og går ti runder med Mayweather. Det sier litt. Conor traff Mayweather med 111slag på under ti runder. Det var noen som spådde at han ikke kom til å treffe med et eneste slag.