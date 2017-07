– Mayweather-trollet spiser opp Espen "McGregor" Askeladd.

Kevin Melhus (27) mener han hadde slått Conor McGregor selv, mens Andreas Evensen (31) mener det er like sannsynlig at McGregor slår Floyd Maywather, som at en syvkamputøver slår Usain Bolt.

– Hva vil McGregor gjøre når han føler han slår og slår, men aldri treffer? spør tidligere proffbokser Andreas Evensen.

– Aldo sprang rett inn i McGregors hook. Likeså i begge kampene mot Nate Diaz hadde han ikke store problemer med å finne målet sitt med slagene sine, poengterer Evensen overfor VG.

Han tror Mayweather-møtet kommer til å gå UFC-stjernen på nervene, og at McGregor kommer til å «åpne seg mer og mer» etterhvert som han blir mer frustrert.

Kevin Melhus, som debuterte som proffbokser med seier i Oslo Spektrum i fjor, mener han skulle tatt seg greit av McGregor selv.

SKAL MØTES: Mayweather og McGregor skal møtes den 26. august. Her avbildet på pressekonferanse i London den 14. juli. Foto: Paul Childs , Reuters

– Han hadde ikke hatt sjans! McGregor veier 20 kilo mindre enn meg og har kvinnelig modellhøyde. Jeg kunne bare strukket ut armen. Det hadde vært over på seks runder, flirer Melhus.

Hvem vinner? Si din mening i avstemningen.

Mike Tyson: – Mayweather kommer til å drepe McGregor

– I eventyrene vinner Askeladden



Tim-Robin Lihaug, som mente dommeren som dømte ham til klart tap i Oslo Spektrum i februar «må ha vært dritings», tror kampen er over før runde åtte.

– McGregor er rå på det han driver med, men det er ikke boksing. Så han kommer til å få det veldig tøft, sier Lihaug.

– Det er ingen som pleier å treffe Mayweather - ikke engang de beste bokserne. Jeg klarer ikke se hvordan McGregor skal treffe Mayweather.

Evensen forklarer sjansen for McGregor-seier på følgende måte:

IKKE TRO PÅ MCGREGOR: Tim-Robin Lihaug og Kevin Melhus avbildet før trening i januar. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

– Traitlonutøver slår Michael Phelps. Syvkamputøver slår Usain Bolt. Det høres litt ut som et eventyr. Men like sannsynlig som at de sitatene er riktig, er det at McGregor slår Mayweather, mener Evensen, som legger til:

– Mayweather-trollet spiser opp Espen "McGregor" Askeladd.

Melhus forklarer styrkeforhold på en lignende måte:

– Det blir som at en maratonløper skal konkurrere i 100 meter sprint. Kontrastene blir for store.

Han mener det vil være kritisk for boksesporten om McGregor vinner.

– Alle ære til McGregor hvis han vinner, men det blir veldig flaut hvis Mayweather, som er ranket pound for pound best i verden, skulle tape mot en MMA-utøver. Sjansene er små, men det hadde vært katastrofe for boksesporten.

Evensen sier han definitivt skal se kampen, men mener det er mer show enn et sportslig høydepunkt.

– I eventyrene vinner Askeladden over trollet. Skjer dette i denne kampen? Den eneste måten McGregor kan vinne er å slå konstant mot kropp, skuldre og armer for å trette og tvinge Mayweather i kne, mener 31-åringen.

– Askeladden er nok ikke så misfornøyd tross alt. De har jo hypet opp kampen og vil tjene opp mot 100 millioner dollar begge to. Mayweather vil vel tjene enda mer.

Svensk MMA-stjerne: – På grensen til latterlig

TIDLIGERE PROFFBOKSER: Andreas Evensen etter tapet mot Kakhaber Avetisian i april 2014. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Aldri si aldri

Evensen viser til at Mayweather, som la opp i 2015, ikke har tapt en boksekamp siden OL i Atlanta i 1996.

– Det var vel et kontroversielt resultat den gangen, men poenget er han har ikke smakt tap på over 20 år.

Han viser til en av Mayweathers største utfordringer, kampen mot Canelo Alvarez i 2012.

– Mange trodde vel at den gamle kongen skulle abdisere og gi boksetronen til den nye prinsen. Problemet var bare at prinsen ble satt kraftig på plass, og tapte kampen klart.



– Man skal aldri si aldri i en individuell idrett, og McGregor kan jo få inn en treffer som ryster Mayweather. Men jeg kan aldri i verden se for meg at han klarer å utnytte dette, mener Evensen.