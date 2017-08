Boksestjernen Floyd Mayweather (40) hevder Conor McGregor (29) har opptrådt rasistisk i forkant av «milliardkampen» mellom de to.

– Han kalte oss apekatter. Jeg likte ikke det. Jeg klarte å beholde fatningen, men jeg likte det ikke, sier Floyd Mayweahter, i et intervju med ESPN.

– For alle svarte i verden

I juli dro de to kamphanene verden rundt på en spektakulær presseturné. Der gikk det heftig for seg verbalt for åpen mikrofon. McGregor ba blant annet Mayweather om å danse, mens amerikaneren svarte med å kalle iren homofil. I intervjuet sier ESPNs reporter at han aldri hørte McGregor kalle Mayweather for en apekatt under de fire pressekonferansene. Men 40-åringen står på sitt.

– Jeg tenkte på forskjellige ledere, Martin Luther King og Malcolm X, personer som gikk foran for meg og min familie. Slikt (rasisme) skjer fortsatt, men jeg er sterk, smart og tålmodig. Han kalte oss apekatter, vi får se om han også sier det 26. august, sier Maywaether, i intervjuet som er gjengitt hos boxingnewsandviews.com.

Dermed blir rasismeanklager trukket inn i oppladningen til boksebraket som går av stabelen 26. august. Floyd Mayweather gjør comeback i bokseringen for å møte MMA-stjernen Conor McGregor, i en kamp som er ventet å sprenge tidligere betal-TV-rekorder og omsette for opp fem milliarder kroner.

– Kampen fikk én større mening. Nå vil jeg vinne for det amerikanske folket og for alle svarte i verden, sier 40 år gamle Mayweather, som vant alle sine 49 boksekamper som aktiv.

McGregor-leiren har foreløpig ikke gitt noen kommentarer til Mayweathers beskyldninger.

Skylder penger

Mayweather la egentlig opp i 2015, men MMA-stjernen McGregor har klart å lokke ham ut av pensjonisttilværelsen. Dette er McGregors første boksekamp, og eksperter og bookmakere har liten tro på at iren, som er vant til å sparke og slå i et rundt bur, blir den første som klarer å tukte mannen som kalles verdens beste bokser.

Kampen handler selvsagt også om utrolige mengder med penger. Flere spekulerer i at Mayweather, som kaller seg «Money», trenger mer dollarsedler, til tross for at han var verdens best betalte idrettsutøver. Amerikanske myndigheter har tidligere skrevet at «Money» skylder skattemyndighetene penger. Det er ventet at Maywaether vil tjene mellom to og tre milliarder kroner 26.august.

I Norge vises kampen på Viaplay med en pay per view-pris på 499 kroner.