Mayweather pepet ut på hjemmebane: – Las Vegas er Irland nå!

LAS VEGAS (VG) Floyd Mayweather (40) bokser på «hjemmebane», men de irske supporterne har nå inntatt Las Vegas for å støtte Conor McGregor (29). På innveiingen ble det, som forventet, irsk seier.

Angivelig skal rundt 15.000 irer ha tatt turen til Las Vegas for å støtte McGregor, og det er langt flere enn de som har fått billett til kampen. Det satte sitt tydelige preg på bybildet i Las Vegas før innveiingen, og utenfor arenaen var det full fest da VG ankom i god tid før fighterne entret vekta.

Som forventet var det også et voldsomt trykk fra tribunenene under innveiingen, og det voldsomt i favør McGregor. Da han dukket opp med solbriller, øretelefoner i de irske fargene og med flagget over skuldrene, ble han hyllet som en gud.

Dette er en av tingene som kan bidra til at McGregor får et psykisk overtak før boksekampen som er ventet å sprenge alle salgsrekorder over hele verden.

VG+: Analyse: Slik kan McGregor ryste bokseverden

Mayweather ble nemlig pepet ut etter å ha veid inn på 67,8 kg - godt under grensa på 70 kilo. Da hadde McGregor nettopp vært oppe og veiet inn til 69,4 kilo.

– Fansen kan ikke fighte for deg. Det handler om de to utøverne. Jeg har vunnet 49 ganger, og da har det vært én mot én, sa Mayweather og gliste selvsikkert da han fikk spørsmål hvordan det var å bli pepet ut på hjemmebane.

Les også: Bokseekspert Hansvoll mener McGregor har 40 prosent sjanse

IRENE PÅ PLASS: Fansen til Conor McGregor setter sitt preg på bybildet i Las Vegas. Denne gjengen holdt det gående i timesvis – før, under og etter innveiingen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

McGregor har pint seg ned i vekt, og kommer trolig til å veie ti kilo mer enn Mayweather når de to fighterne entrer bokseringen søndag morgen, norsk tid.

– Vekt vinner ikke kamper, fightere vinner kamper. Denne kampen går ikke tiden ut – sann mine ord. Jeg tenker ikke så mye på at dette er min siste kamp. Det er også McGregors siste kamp, sa 40-åringen som altså etter planen legger opp etter helgens kamp.

McGregor var svært opptatt av Mayweathers fysikk, og mener at amerikaneren ikke har forberedt seg godt nok.

– Han ser ut som hundemøkk, oppblåst og full av vann. Det er den verste tilstanden jeg har sett ham i, han er ute av form. Jeg kommer til å blåse igjennom ham, stol på det, sa McGregor.

Dette tror norske MMA-utøvere om McGregors sjanse

På forhånd var det spekulert i om han selv ville klare vekta, men det gjorde 29-åringen med glans.

– Jeg er profesjonell, jeg klarer vekta. Det er ofring, dedikasjon og fokus, men jeg klarer det, sa McGregor.

STOR I KJEFTEN: Conor McGregor ropte og skrek opp i ansiktet på Floyd Mayweather etter innveiingen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Dette er vilt, man slår aldri irene. Vi ruller inn og tar over det vi vil ha. Las Vegas er Irland nå! slo han fast og la til:

– Jeg skal plassere foten min i midten av den ringen, og ikke flytte meg. Så får vi se hvem som kan tåle hva. Jeg ser at han er redd.

Den påstanden var selvfølgelig populært blant de grønnkledte supporterne. Mange tusen av dem hadde tatt turen til T-Mobile Arena i Las Vegas for å se innveiingen før «The Money Fight» – møtet mellom ubeseirede Mayweather (49 seirer) og McGregor. Sistnevnte har en lang MMA-karriere, men aldri bokset proffkamp.

Og når sant skal sies virket ikke Mayweather spesielt redd, eller stresset.

– I morgen handler det om fighterne. Nå har det vært mye prat fra begge to, sa Mayweather.

MMA-profil slakter kampen: – En skam!



McGregor var som vanlig agressiv og pågående under innveiingen, og da de to fighterne stirret hverandre inn i øyene etterpå pratet McGregor konstant opp i ansiktet på Mayweather som tydeligvis ikke følte for å si noe.

VG+: Dette betyr McGregors tatoveringer



Etter innveiingen ble en stor gruppe irske supportere igjen på tribunen mens de sang og danset. Da Mayweather ble intervjuet av TV 50 meter unna, så lagde de et voldsomt leven.

Fått med deg denne? Pappa Mayweather til VG: – McGregor så redd ut

PS! Mayweather og McGregor er ventet å gå i ringen rundt kl. 06.00 søndag morgen, norsk tid. Kampen sendes direkte på Viaplay Fighting, og koster 499 kroner.

Sjekk ut denne dokumentarserien om kampen mellom Mayweather og McGregor: