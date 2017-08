Mayweather pepet ut av irske fans på innveiingen: – Las Vegas er Irland nå!

LAS VEGAS (VG) Floyd Mayweather (40) bokser på «hjemmebane», men de irske supporterne har for alvor inntatt Las Vegas for å støtte Conor McGregor (29) før tidenes kanskje mest hypede boksekamp.

– Han ser ut som hundemøkk, full av vann. Det er den verste tilstanden jeg har sett ham i. Han ser oppblåst ut – ute av form. Jeg kommer til å blåse igjennom ham, sa McGregor etter innveiingen.

På forhånd var det spekulert i om han selv ville klare vekta, men det gjorde 29-åringen med glans.

– Jeg er profesjonell, jeg klarer vekta. Det er ofring, dedikasjon og fokus, sa McGregor og brølte ut:

– Las Vegas er Irland nå!

Til voldsom jubel fra grønnkledde irer.

15.000 tilskuere hadde tatt turen til T-Mobile Arena i Las Vegas for å se innveiingen før «The Money Fight» – møtet mellom ubeseirede Mayweather (49 seirer) og McGregor som har en lang MMA-karriere, men aldri bokset proffkamp.

Som vanlig har de irske supporterne skapt enormt med liv og røre i timene før innveiingen, og det kan være med på å gi McGregor et lite psykisk overtak.

Mayweather ble nemlig pepet ut da han entret vekta og den viste 67,8 kg. Da hadde McGregor nettopp vært oppe og veiet inn til 69,4 kilo. Iren har pint seg ned i vekt, og kommer til å veie opp mot ti kilo mer når de to fighterne entrer bokseringen søndag morgen, norsk tid.

– Det er ikke fansen som skal gå kamp i morgen. Oppe i ringen er det én mot én, sa Mayweather og gliste selvsikkert da han fikk spørsmål om at han ble pepet ut på hjemmebane.

STOR I KJEFTEN: Conor McGregor ropte og skrek opp i ansiktet på Floyd Mayweather etter innveiingen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

McGregor var som vanlig aggressiv og pågående under innveiingen, og da de to fighterne stirret hverandre inn i øyene etterpå pratet McGregor konstant opp i ansiktet på Mayweather som tydeligvis ikke følte for å si noe.

Etter innveiingen ble en solid guppe irske supportere igjen på tribunen mens de sang og danset. Da Mayweather ble intervjuet av TV 50 meter unna, så lagde de et voldsomt leven.

PS! Mayweather og McGregor er ventet å gå i ringen rundt kl. 06.00 søndag morgen, norsk tid. Kampen sendes direkte på Viaplay Fighting for 499 kroner.